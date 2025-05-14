Звʼязок з цією "пташкою" неможливо перехопити: Сили оборони отримали 15 БпЛА "Сич"

Кілька підрозділів Сил оборони України отримали безпілотники "Сич". Вони здатні працювати як удень, так і вночі, здолати до 150 км, щоб виявити переміщення ворожої техніки та особового складу, а також відпрацювати по виявлених цілях.

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Про це повідомили в Благодійному фонді KOLO.

"Передали 15 бортів "Сич" та 4 наземки до них пʼятьом підрозділам Сил оборони: зведеному загону БпЛА DRSG, підрозділу "Картель", 229-му батальйону 127 ОБрТрО, 411-му ОП БпАК "Яструби", 423-му ОББС "Скіфські грифони", 58-й ОМБр. Вартість обладнання — 18 719 350 гривень", — йдеться в повідомленні.

У Фонді кажуть, що після того, як бійці отримали перші БПЛА "Сич" заявили, що "Дякуємо за "Сичі", треба ще". Далі було оголошено збір на нову партію безпілотників, який майже одразу закрила група анонімних донаторів.

БПЛА "Сич": що відомо

БПЛА "Сич" — українська розробка. Спочатку її презентували як розвідувальний дрон, але згодом модифікували, і зараз він використовується як ударно-розвідувальний.

Українські захисники використовують його для знищення як живої сили противника, так і для знищення бронетехніки.

"Сич" працює як удень, так і вночі, та пролітає до 150 км, щоб виявити переміщення ворожої техніки та особового складу, а також відпрацювати по виявлених цілях. Звʼязок з безпілотником неможливо перехопити, тому борти можуть досягати туди, де інші крила "глушать".

Нагадаємо, що бійці ССО у Курській області знищили ЗРК "Бук-М3" та рідкісну РСЗВ "Ураган-1", яку спочатку ідентифікували як корейську РСЗВ KN-09, а потім як іншу корейську РСЗВ M1991.