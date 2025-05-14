Связь с этой "птичкой" невозможно перехватить: Силы обороны получили 15 БпЛА "Сыч"

Несколько подразделений Сил обороны Украины получили беспилотники "Сыч". Они способны работать как днем, так и ночью, преодолеть до 150 км, чтобы обнаружить перемещение вражеской техники и личного состава, а также отработать по обнаруженным целям.

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Об этом сообщили в Благотворительном фонде KOLO.

"Передали 15 бортов "Сыч" и 4 наземки к ним пяти подразделениям Сил обороны: сводному отряду БпЛА DRSG, подразделению "Картель", 229-му батальону 127 ОБрТрО, 411-му ОП БпАК "Ястребы", 423-му ОББС "Скифские грифоны", 58-й ОМБр. Стоимость оборудования — 18 719 350 гривен", — говорится в сообщении.

В Фонде говорят, что после того, как бойцы получили первые БПЛА "Сыч" заявили, что "Спасибо за "Сычи", надо еще". Далее был объявлен сбор на новую партию беспилотников, который почти сразу закрыла группа анонимных донаторов.

БПЛА "Сыч": что известно

БПЛА "Сыч" — украинская разработка. Сначала ее презентовали как разведывательный дрон, но впоследствии модифицировали, и сейчас он используется как ударно-разведывательный.

Украинские защитники используют его для уничтожения как живой силы противника, так и для уничтожения бронетехники.

"Сыч" работает как днем, так и ночью, и пролетает до 150 км, чтобы обнаружить перемещение вражеской техники и личного состава, а также отработать по обнаруженным целям. Связь с беспилотником невозможно перехватить, поэтому борта могут достигать туда, где другие крылья "глушат".

Напомним, что бойцы ССО в Курской области уничтожили ЗРК "Бук-М3" и редкую РСЗО "Ураган-1", которую сначала идентифицировали как корейскую РСЗО KN-09, а затем как другую корейскую РСЗО M1991.