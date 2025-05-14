Уничтоженную редкую РСЗО "Ураган-1" сначала перепутали с корейской: что известно об оружии РФ

Бойцы Сил Специальных Операций в Курской области уничтожили ЗРК "Бук-М3" и редкую РСЗО "Ураган-1", которую сначала идентифицировали как корейскую РСЗО KN-09, а затем как другую корейскую РСЗО M1991.

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Об этом пишет Defence Express.

Как отмечает издание, 13 мая на официальном канале Сил Специальных Операций Украины опубликовали видео уничтожения российской 220-мм РСЗО "Ураган-1" и ЗРК "Бук-М3", который ее прикрывал.

"Ураган-1" — это достаточно редкая РСЗО, за время войны их было уничтожено несколько единиц.

Видео поражения "Ураган-1" уже публиковали ранее, и тогда в сети ее сначала идентифицировали как северокорейскую РСЗО KN-09, а затем как РСЗО M1991.

Издание предположило, что РСЗО вероятно поразил не FPV-дрон, а управляемая ракета M30A1 со 182 тысячами вольфрамовых шариков, которую использует американская РСЗО M142 HIMARS.

Что известно об "Урагане-1"

"Ураган-1" начали поставлять в российскую армию только в 2023 году. Она отличается от обычного "Урагана" новым шасси. Вместо старого ЗИЛ-135ЛМ в 9П140 "Ураган", "Ураган-1" получил шасси БАЗ-69092. Шасси имеет бронированную кабину, которая должна повысить выживаемость экипажа и защитить его от обломков и вольфрамовых шариков из боевой части управляемой ракеты M30A1.

Огневая система калибра 220-мм и система наведения в "Ураган-1" осталась старой и не претерпела изменений. То есть для ее наведения все еще нужно разворачивать буссоль, а это увеличивает время перевода в боевое положение по сравнению с новейшим РСЗО "Ураган-М1" или "Торнадо-Г". Также до сих пор нет возможности стрельбы управляемыми ракетами.

Напомним, во время проведения специальной разведки на одном из операционных направлений, операторы ССО обнаружили российский БУК-М3 на боевом дежурстве и РСЗО "Ураган-1". Не долго думая, украинские защитники приняли решение — уничтожить вражескую технику ударными дронами.

Фокус также ранее писал, что КНДР поставила в Россию до 5,8 миллиона артиллерийских снарядов — 40% всех российских боеприпасов, пишет в колонке для RUSI аналитик Сэм Крэнни-Эванс. Это показывает, насколько незаконная деятельность Северной Кореи продолжила войну и насколько Россия от нее зависима.