Продление бойни: какой вклад вносит КНДР в российско-украинскую войну

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По данным Центра открытых источников, Северная Корея поставила в Россию до 5,8 миллиона артиллерийских снарядов. Потенциально, это 40% российских боеприпасов, что показывает, насколько незаконная деятельность Северной Кореи продлила войну.

Снарядный голод

В августе 2023 года началось долгожданное контрнаступление Украины, но российские части были готовы и ждали за плотными минными полями, вооруженные противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР), боеприпасами для заграждений и поддержанные крупными группировками артиллерии и боевых вертолетов. Такая оборонительная позиция оказалась слишком смертоносной для украинских бригад, и контрнаступление не смогло обеспечить значимых территориальных успехов, хотя и привело к временной остановке российского наступления. Несмотря на многочисленные недостатки, российские линии держались. Среди многих проблем — нехватка артиллерийских боеприпасов после того, как русские сами расстреляли миллионы снарядов, а Украина уничтожила еще тысячи в результате дальних ударов. В результате боеприпасы и орудия приходилось концентрировать на приоритетных направлениях, оставляя другие участки фронта без ресурсов.

Оборонная промышленность России старалась удовлетворить эту потребность, но на том этапе войны она не могла сделать что-либо быстро. Ответ на эту дилемму вскоре стал очевиден. В июле 2023 года президент Путин встретился с Ким Чен Ыном, и спутниковые снимки, проанализированные RUSI в середине августа, показали начало регулярных поставок. Одновременно с этим 719-й артиллерийский склад боеприпасов, расположенный недалеко от Тихорецка, подвергся значительному расширению: были построены новые помещения для хранения большого количества боеприпасов. Это стало конечным пунктом для миллионов боеприпасов северокорейской артиллерии, которые помогли удержать российские войска в войне. К моменту окончания наступления Украины в ноябре 2023 года эти новые помещения уже заполнялись, и война вступила в новую фазу.

С тех пор обе стороны столкнулись со снарядным голодом, который существенно изменил ход войны. Россия быстро опустошила часть своих довоенных запасов и в конечном итоге была вынуждена изменить способ использования артиллерии, сделав больший упор на управляемые и навесные боеприпасы. Однако российские части стали зависеть от поставок северокорейских боеприпасов, которые могут составлять до 40% от 14 миллионов снарядов, выпущенных с августа 2023 года. Очевидно, что без северокорейской поддержки российский снарядный голод был бы гораздо острее, а это значит, что незаконная деятельность Северной Кореи могла продлить войну или даже помешать Украине добиться большего успеха.

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Цифры

В анализе OSC использовалось моделирование и спутниковые снимки для оценки количества снарядов калибра 122 мм и 152 мм, которые могут перевозить выявленные российские танкеры за один рейс. Наблюдатели смогли подсчитать и отследить 64 рейса четырех судов с сентября 2023 года. Предполагается, что в ходе этих рейсов доставлено не менее 15 800 стандартных морских контейнеров. Сопоставив размеры российских ящиков с внутренними размерами контейнеров ISO, OSC пришел к цифре от 4,2 до 5,8 миллиона боеприпасов, включая 122-мм и 152-мм артиллерийские снаряды и 122-мм ракеты.

Если принять 4 октября 2023 года за дату начала поставок и 18 апреля 2025 года за дату окончания, то, согласно анализу OSC, Северная Корея могла поставить достаточно боеприпасов для российских подразделений, чтобы они могли производить 7 400 выстрелов в день. Эта неполная оценка показывает, что Северная Корея поставила от 29% до 40% (из расчета 4,2 и 5,8 млн снарядов соответственно) от общего количества снарядов, выпущенных Россией с начала поставок в 2023 году. Эти цифры не учитывают удары Украины по российским арсеналам в сентябре 2024 года, которые уничтожили большое количество северокорейских боеприпасов, что привело к временному снижению количества выпущенных снарядов. Например, в результате удара по Тихорецку был уничтожен поезд, перевозивший примерно 2 000 тонн боеприпасов, что может составлять 24 000 152-мм снарядов. Невозможно узнать, сколько снарядов удалось уничтожить украинцам, но вряд ли они сильно изменили общую картину, учитывая масштабы поставок.

Если бы Северная Корея вообще не поставляла боеприпасы, а общий расход сократился на 5,8 миллиона снарядов, то среднесуточный расход России снизился бы до 13 493 в день с нынешних 22 729. Это все еще больше, чем у Украины в течение большей части рассматриваемого периода, но не так уж значительно. Обстрелы с такой скоростью, вероятно, сделали бы многие наступательные операции России в 2024 году гораздо более сложными и дорогостоящими. Это также могло ограничить масштабы наступательных операций, которые Россия могла предпринять. Фактически, темп поставок указывает на то, что они были приурочены к поддержке крупных российских наступательных операций.

Анализ OSC показывает, что с момента начала поставок в сентябре 2023 года российские корабли в среднем осуществляли три поставки в месяц. Однако в октябре, ноябре и декабре было осуществлено 18 поставок, причем семь поставок только в октябре совпали с началом широкомасштабного наступления с целью захвата Авдеевки. Еще 13 поставок в период с января по март 2024 года, по-видимому, способствовали наступлению России на Часов Яр, а также возобновлению действий на Харьковском фронте. Продолжение поставок, вероятно, способствовало накоплению запасов для подготовки к летним боям под Торецком, Покровском и противодействию наступлению Украины на Курск. В феврале 2025 года было отмечено четыре поставки, поскольку Россия готовилась к весеннему наступлению, о котором недавно объявил Генштаб Украины. Это было самое большое количество ежемесячных поездок, наблюдаемых ОСК с того же месяца 2024 года.

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Оценка последствий

Влияние поставок боеприпасов Северной Кореей в Россию трудно оценить в полной мере. На стратегическом уровне очевидно, что страна-изгой внесла значительный вклад в общие расходы России на боеприпасы, что, вероятно, помогло той продолжать воевать и поддерживать свои успехи. Сроки поставок также указывают на то, что они стали ключевым фактором, способствующим наступательным операциям России.

Воздействие на тактическом уровне также привело к важным для войны результатам. Потери украинцев выросли более чем в два раза, когда количество артиллерийских снарядов, которыми они могли стрелять, сократилось тоже вдвое, сообщил агентству Reuters в июле 2024 года старший офицер украинского Генерального штаба. С тех пор людские ресурсы стали критически слабым местом для Украины, поскольку она пытается удержать позиции и защититься от более многочисленной российской армии. Когда Россия сочетала подавляющую огневую мощь с более высоким соотношением войск, украинцы часто терпели поражение. Такое сочетание способствовало падению Авдеевки в феврале 2024 года; во время битвы за Авдеевку Россия выпускала девять артиллерийских снарядов на каждый снаряд, которым украинцы могли ответить, и постоянно превосходила их в численности личного состава. За Авдеевкой быстро последовал захват Россией Красногоровки и Очеретино, а также расширение российских наступательных операций на Харьковском фронте в мае, что еще больше истощило ограниченные силы и боеприпасы Украины. К октябрю 2024 года российские войска захватили город Угледар, подвергнув его самым интенсивным бомбардировкам, которые когда-либо выдерживала опытная 72-я бригада Украины.

Поставки из Пхеньяна стали настолько критичными, что некоторые российские подразделения стреляют только северокорейскими боеприпасами. Проблемы Украины с живой силой усугубляются тем, что Россия может выпускать все больше и больше снарядов для поддержания наступательных операций в условиях растущих потерь, в результате чего к концу 2024 года положение Украины в целом ухудшилось.

В перспективе, судя по имеющимся данным, как российские, так и северокорейские заводы работают над тем, чтобы выпускать больше снарядов, чем когда-либо, при этом создаются новые производственные линии, а старые заводы работают на максимальной мощности. Вероятно, будет сделан определенный акцент на пополнении запасов, но вполне логично, что многие из производимых двумя государствами боеприпасов будут использоваться в Украине.

В целом северокорейские боеприпасы поддерживают Россию в войне и, возможно, помогают изменить ее траекторию.

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