Военные КНДР причастны к артиллерийским обстрелам территории Украины, — СМИ

Для обстрелов восточной части Украины россияне активно применяют северокорейскую технику: самоходные артиллерийские установки (САУ) и реактивные системы залпового огня (РСЗО). Чаще всего этим вооружением управляют военнослужащие КНДР.

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Об этом пишет Evocation.info.

Как отмечает издание, Кремль сознательно применяет северокорейцев в связи с нехваткой собственных квалифицированных кадров и отсутствием времени для их подготовки — КНДРовцы сразу выполняют боевые задачи.

Как известно, в последнее время КНДР передала российским военным несколько сотен САУ "Коксан" и РСЗО М1991. Эта техника способна поражать цели на расстоянии до 60 километров, что делает ее особенно опасной для приграничных районов Украины.

В частности, укрепление военного сотрудничества между Россией и КНДР может свидетельствовать о том, что Российская Федерация не собирается заканчивать войну.

Солдаты КНДР в Украине

Напомним, северокорейских бойцов учат обращаться с российским вооружением. Учения не спасают их от потерь: разведка Южной Кореи фиксирует гибель в Украине около 600 солдат, прибывших из КНДР.

Тела некоторых погибших солдат КНДР уже кремировали в Курской области. Северная Корея 29 апреля впервые с начала войны в Украине подтвердила отправку своих военных на помощь оккупантам.

Ранее Фокус также писал, что бойцы Сил специальных операций имели ближний бой с солдатами из КНДР, которые воюют на стороне РФ в Курской области. В результате столкновения северокорейцы потеряли взвод своих солдат.