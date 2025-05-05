Солдаты из КНДР в Курской области: в РФ готовят лагерь для тысячи новых военных

Северокорейских бойцов учат обращаться с российским вооружением. Учения не спасают их от потерь: разведка Южной Кореи фиксирует гибель в Украине около 600 солдат, прибывших из КНДР.

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Об этом сообщила в Teelgram команда расследователей "Еvocation.info".

Военное руководство России рассматривает пребывание северокорейцев на своей территории как долгосрочную перспективу. Предполагается, что они будут проходить обучение возле линии боевого соприкосновения, чтобы участвовать в боевых действиях.

Российские СМИ ранее показали первое видео боевой подготовки военных КНДР на одном из полигонов в Курской области.

На кадрах видно, как российские инструкторы учат северокорейских бойцов обращаться с образцами российского вооружения, правильно перемещаться в окопах с условным противником и коммуницировать в боевых условиях.

Северокорейские военные жили отдельно от россиян и общались через специального переводчика. Военным дали оружие, боеприпасы и тяжелую технику преимущественно корейского производства типа 170-миллиметровой артиллерийской пушки "Коксан".

Северокорейцы работали в южной части Суджанского района: селах Плехово, Гуево и Куриловке. В составе группы — спецназ, срочники и спецгруппа эвакуации.

В то же время, по данным разведывательного управления Южной Кореи, около 600 военнослужащих из КНДР погибли, сражаясь на стороне России против Украины. Всего в РФ отправили 15 000 военных.

Уровень суммарных потерь в рядах северокорейцев доходит до 5 тысяч человек. В эту цифру входят и раненые бойцы.

Напомним, тела некоторых погибших солдат КНДР уже кремировали в Курской области. Северная Корея 29 апреля впервые с начала войны в Украине подтвердила отправку своих военных в помощь оккупантам.

Кроме этого, КНДР отправила в Россию миллионы артиллерийских снарядов.