Солдаты из КНДР в Курской области: в РФ готовят лагерь для тысячи новых военных
Северокорейских бойцов учат обращаться с российским вооружением. Учения не спасают их от потерь: разведка Южной Кореи фиксирует гибель в Украине около 600 солдат, прибывших из КНДР.
Об этом сообщила в Teelgram команда расследователей "Еvocation.info".
Военное руководство России рассматривает пребывание северокорейцев на своей территории как долгосрочную перспективу. Предполагается, что они будут проходить обучение возле линии боевого соприкосновения, чтобы участвовать в боевых действиях.
Российские СМИ ранее показали первое видео боевой подготовки военных КНДР на одном из полигонов в Курской области.
На кадрах видно, как российские инструкторы учат северокорейских бойцов обращаться с образцами российского вооружения, правильно перемещаться в окопах с условным противником и коммуницировать в боевых условиях.
Северокорейские военные жили отдельно от россиян и общались через специального переводчика. Военным дали оружие, боеприпасы и тяжелую технику преимущественно корейского производства типа 170-миллиметровой артиллерийской пушки "Коксан".
Северокорейцы работали в южной части Суджанского района: селах Плехово, Гуево и Куриловке. В составе группы — спецназ, срочники и спецгруппа эвакуации.
В то же время, по данным разведывательного управления Южной Кореи, около 600 военнослужащих из КНДР погибли, сражаясь на стороне России против Украины. Всего в РФ отправили 15 000 военных.
Уровень суммарных потерь в рядах северокорейцев доходит до 5 тысяч человек. В эту цифру входят и раненые бойцы.
Напомним, тела некоторых погибших солдат КНДР уже кремировали в Курской области. Северная Корея 29 апреля впервые с начала войны в Украине подтвердила отправку своих военных в помощь оккупантам.
Кроме этого, КНДР отправила в Россию миллионы артиллерийских снарядов.