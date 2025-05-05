Солдати з КНДР у Курській області: у РФ готують табір для тисячі нових військових

Північнокорейських бійців вчать поводитися з російським озброєнням. Навчання не рятують їх від втрат: розвідка Південної Кореї фіксує загибель в Україні близько 600 солдатів, які прибули з КНДР.

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Про це повідомила в Teelgram команда розслідувачів "Evocation.info".

Військове керівництво Росії розглядає перебування північнокорейців на своїй території як довгострокову перспективу. Передбачається, що вони проходитимуть навчання біля лінії бойового зіткнення, щоб брати участь у бойових діях.

Російські ЗМІ раніше показали перше відео бойової підготовки військових КНДР на одному з полігонів у Курській області.

На кадрах видно, як російські інструктори вчать північнокорейських бійців поводитися зі зразками російського озброєння, правильно переміщатися в окопах з умовним противником і комунікувати в бойових умовах.

Північнокорейські військові жили окремо від росіян і спілкувалися через спеціального перекладача. Військовим дали зброю, боєприпаси та важку техніку переважно корейського виробництва типу 170-міліметрової артилерійської гармати "Коксан".

Північнокорейці працювали в південній частині Суджанського району: селах Плєхове, Гуєве і Курилівці. У складі групи — спецназ, строковики і спецгрупа евакуації.

Водночас, за даними розвідувального управління Південної Кореї, близько 600 військовослужбовців із КНДР загинули, борючись на боці Росії проти України. Загалом до РФ відправили 15 000 військових.

Рівень сумарних втрат у лавах північнокорейців доходить до 5 тисяч осіб. У цю цифру входять і поранені бійці.

Нагадаємо, тіла деяких загиблих солдатів КНДР уже кремували в Курській області. Північна Корея 29 квітня вперше з початку війни в Україні підтвердила відправку своїх військових на допомогу окупантам.

Крім цього, КНДР відправила в Росію мільйони артилерійських снарядів.