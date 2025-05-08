Військові КНДР причетні до артилерійських обстрілів території України, – ЗМІ

Для обстрілів східної частини України росіяни активно застосовують північнокорейську техніку: самохідні артилерійські установки (САУ) та реактивні системи залпового вогню (РСЗВ). Найчастіше цим озброєнням управляють військовослужбовці КНДР.

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Про це пише Evocation.info.

Як зазначає видання, Кремль свідомо застосовує північнокорейців у зв'язку з нестачею власних кваліфікованих кадрів та відсутністю часу для їхньої підготовки — КНДРівці одразу виконують бойові завдання.

Як відомо, останнім часом КНДР передала російським військовим кілька сотень САУ "Коксан" та РСЗВ М1991. Ця техніка здатна уражати цілі на відстані до 60 кілометрів, що робить її особливо небезпечною для прикордонних районів України.

Зокрема, зміцнення військового співробітництва між Росією і КНДР може свідчити про те, що Російська Федерація не збирається закінчувати війну.

Солдати КНДР в Україні

Нагадаємо, північнокорейських бійців вчать поводитися з російським озброєнням. Навчання не рятують їх від втрат: розвідка Південної Кореї фіксує загибель в Україні близько 600 солдатів, які прибули з КНДР.

Тіла деяких загиблих солдатів КНДР уже кремували в Курській області. Північна Корея 29 квітня вперше з початку війни в Україні підтвердила відправку своїх військових на допомогу окупантам.

Раніше Фокус також писав, що бійці Сил спеціальних операцій мали ближній бій із солдатами з КНДР, які воюють на боці РФ у Курській області. Внаслідок зіткнення північнокорейці втратили взвод своїх солдатів.