Знищену рідкісну РСЗВ "Ураган-1" спочатку переплутали з корейською: що відомо про зброю РФ

Бійці Сил Спеціальних Операцій у Курській області знищили ЗРК "Бук-М3" та рідкісну РСЗВ "Ураган-1", яку спочатку ідентифікували як корейську РСЗВ KN-09, а потім як іншу корейську РСЗВ M1991.

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Про це пише Defence Express.

Як зазначає видання, 13 травня на офіційному каналі Сил Спеціальних Операцій України опублікували відео знищення російської 220-мм РСЗВ "Ураган-1" та ЗРК "Бук-М3", що її прикривав.

"Ураган-1" — це досить рідкісна РСЗВ, за час війни їх було знищено декілька одиниць.

Відео ураження "Ураган-1" вже публікували раніше, і тоді в мережі її спочатку ідентифікували як північнокорейську РСЗВ KN-09, а потім як РСЗВ M1991.

Видання припустило, що РСЗВ ймовірно уразив не FPV-дрон, а керована ракета M30A1 зі 182 тисячами вольфрамових кульок, яку використовує американська РСЗВ M142 HIMARS.

Що відомо про "Ураган-1"

"Ураган-1" почали постачати до російського війська лише у 2023 році. Вона відрізняється від звичайного "Урагана" новим шасі. Замість старого ЗИЛ-135ЛМ у 9П140 "Ураган", "Ураган-1" отримав шасі БАЗ-69092. Шасі має броньовану кабіну, яка має підвищити виживання екіпажу та захистити його від уламків та вольфрамових кульок з бойової частини керованої ракети M30A1.

Вогнева система калібру 220-мм та система наведення в "Ураган-1" залишилась старою і не зазнала змін. Тобто для її наведення все ще потрібно розгортати бусоль, а це збільшує час переведення в бойове положення порівняно з новітнім РСЗВ "Ураган-М1" або "Торнадо-Г". Також досі немає можливості стрільби керованими ракетами.

Нагадаємо, під час проведення спеціальної розвідки на одному з операційних напрямків, оператори ССО виявили російський БУК-М3 на бойовому чергуванні та РСЗВ "Ураган-1". Не довго думаючи, українські захисники ухвалили рішення — знищити ворожу техніку ударними дронами.

Фокус також раніше писав, що КНДР поставила в Росію до 5,8 мільйона артилерійських снарядів — 40% усіх російських боєприпасів, пише в колонці для RUSI аналітик Сем Кренні-Еванс. Це показує, наскільки незаконна діяльність Північної Кореї продовжила війну і наскільки Росія від неї залежна.