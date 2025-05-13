Позбавили ворога ППО: ССО вполювали новітній БУК-М3 та РСЗВ "Ураган-1" росіян (відео)

На одній з ділянок фронту російські окупанти залишилися без засобу протиповітряної оборони, яким активно користувалися. Він феєрверком розлетівся на друзки завдяки українським ударним дронам.

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По це повідомили у пресслужбі Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Так, під час проведення спеціальної розвідки на одному з операційних напрямків, оператори ССО виявили російський БУК-М3 на бойовому чергуванні та РСЗВ "Ураган-1". Не довго думаючи, українські захисники ухвалили рішення — знищити ворожу техніку ударними дронами.

Після швидкої підготовки воїни запустили "пташок" по цілях.

"Сили спеціальних операцій ЗСУ ударними дронами знищили російський зенітно-ракетний комплекс БУК-М3, який прикривав ворожі війська на суходолі. Також знищено РСЗВ "Ураган-1", — йдеться в повідомленні.

Новітній "БУК-М3" був одним із ключових засобів протиповітряної оборони ворога на цій ділянці фронту. Він використовував його для ураження цілей у повітрі та на землі.

Згорілий комплекс БУК-М3 орієнтовною коштував $45 мільйонів. Його було знищено повністю разом з боєкомплектом.

Нагадаємо, що командир 414-ї бригади безпілотних систем Роберт Бровді розповів, скільки росіян за 9 місяців знищив підрозділ і скільки його побратимів загинули під час бойових завдань.

Раніше бійці ССО зайшли в тил ворога і знищили штурмову групу з 8 росіян. Після успішної ліквідації загрози та обшуку тіл знищених окупантів, оператори ССО без втрат зі свого боку продовжили виконання завдання з розвідки на даному оперативному напрямку.