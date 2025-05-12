Зухвалий рейд: бійці ССО зайшли в тил ворога і знищили штурмову групу з 8 росіян (відео)

Бійці Сил спеціальних операцій на одній з ділянок фронту зайшли в тил до російських окупантів і повністю знищили їхню штурмову групу.

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Відео бойової роботи оприлюднили на сторінці Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Група українських спецпризначенців виконувала завдання з розвідки у ворожому тилу і помітила ворожу штурмову групу у кількості 8 Під час моніторингу території було помічено пересування ворожої штурмової групи у складі восьми осіб.

Командир групи ССО миттєво оцінив тактичну обстановку і ухвалив рішення не просто зафіксувати переміщення ворога, а й ліквідувати його, здійснивши певний маневр.

Завдяки ефекту несподіванки бійці ССО провели бій і знищили росіян.

"Під час швидкого бою вся ворожа штурмова група була знищена", — лаконічно підсумували в Командуванні ССО.

Після успішної ліквідації загрози та обшуку тіл знищених окупантів, оператори ССО без втрат зі свого боку продовжили виконання завдання з розвідки на даному оперативному напрямку.

Нагадаємо, що 11 травня повідомлялося, що медсестра 128 бригади ТРО пострілом з гранатомета нейтралізувала групу росіян на Донеччині.

Також повідомлялося, що 11 травня увечері місто Рильськ Курської області зазнало ракетного удару. Було уражено пункт дислокації 40-ї бригади морської піхоти ЗС РФ. На місці зафіксовано "приліт" та руйнування.