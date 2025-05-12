Медсестра ЗСУ знищила групу росіян під час оточення ними українського опорного пункту

Медсестра 128-ї окремої бригади ТРО ЗСУ "Дике поле" Світлана під час бою знищила групу росіян, які оточили українські позиції в районі Старомайорського.

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Про це повідомили у пресслужбі підрозділу.

Російські окупанти пішли штурмом на українські позиції. Був задіяний десант і важка техніка. Під час бою опорний пункт втратив командира, тож Світлана прийняла командування на себе. Вона по рації отримувала інструкції від комбата, який бачив поле бою з відеотрансляції, і корегувала дії всіх бійців на позиціях.

Опорний пункт знаходився серед руїн населеного пункту. Спочатку жінка відстрілювалась разом з побратимами. Коли стало зрозуміло, що позиції підрозділу оточені, бо група окупантів зайшла у один з будинків з тилу і взяла під вогневий контроль шляхи відходу і доставки боєприпасів, Світлана скористалася одноразовим гранатометом. За кілька діб українські бійці вийшли з позицій.

"Я попросила хлопців триматися і ні в якому разі не покидати свої позиції, бо тоді точно не встоїмо. А потім взяла одноразовий гранатомет і пішла на зустріч російськім штурмовикам. Вони підібралися занадто близько — були всього через дві хати. Я обійшла їх, встала і зробила постріл у вікно будинку. Вся група окупантів там і залишилась", — згадує Світлана.

Жінка перебуває на війні від початку повномасштабного російського вторгнення. До цього вона працювала медсестрою у реанімації лікарні імені Мечникова у Дніпрі. Син Світлани, теж доброволець, загинув у бою під Бахмутом. Жінка має два "Золоті хрести" і зараз тримає оборону на Запорізькому напрямку.

Нагадаємо, що українські військові під час розвідки влаштували диверсію росіянам. Вони підібралися до їхніх мінометів і насипали їм у стволи піску. Через це наступного ранку вони розірвалися.