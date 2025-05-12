Медсестра ВСУ уничтожила группу россиян во время окружения ими украинского опорного пункта

Медсестра 128-й отдельной бригады ТРО ВСУ "Дикое поле" Светлана во время боя уничтожила группу россиян, которые окружили украинские позиции в районе Старомайорского.

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Об этом сообщили в пресс-службе подразделения.

Российские оккупанты пошли штурмом на украинские позиции. Был задействован десант и тяжелая техника. Во время боя опорный пункт потерял командира, поэтому Светлана приняла командование на себя. Она по рации получала инструкции от комбата, который видел поле боя по видеотрансляции, и корректировала действия всех бойцов на позициях.

Опорный пункт находился среди руин населенного пункта. Сначала женщина отстреливалась вместе с собратьями. Когда стало понятно, что позиции подразделения окружены, потому что группа оккупантов зашла в один из домов с тыла и взяла под огневой контроль пути отхода и доставки боеприпасов, Светлана воспользовалась одноразовым гранатометом. За несколько суток украинские бойцы вышли с позиций.

"Я попросила ребят держаться и ни в коем случае не покидать свои позиции, потому что тогда точно не устоим. А потом взяла одноразовый гранатомет и пошла на встречу российским штурмовикам. Они подобрались слишком близко — были всего через два дома. Я обошла их, встала и сделала выстрел в окно дома. Вся группа оккупантов там и осталась", — вспоминает Светлана.

Женщина находится на войне с начала полномасштабного российского вторжения. До этого она работала медсестрой в реанимации больницы имени Мечникова в Днепре. Сын Светланы, тоже доброволец, погиб в бою под Бахмутом. Женщина имеет два "Золотых креста" и сейчас держит оборону на Запорожском направлении.

Напомним, что украинские военные во время разведки устроили диверсию россиянам. Они подобрались к их минометам и насыпали им в стволы песка. Из-за этого на следующее утро они разорвались.