Насыпали песок в стволы: бойцы Сил обороны устроили неожиданность россиянам

Украинские военные во время разведки устроили диверсию россиянам. Они подобрались к их минометам и насыпали им в стволы песка. Из-за этого на следующее утро они разорвались.

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Об этом изданию АрмияInform рассказал пехотинец одного из подразделений Сил обороны Роман с позывным "Цербер".

По его словам, ни один дрон, или техника не сможет полностью заменить пехотинца на современной войне — многое на передовой может сделать только хорошо обученный боец.

"Дрон может уничтожить врага, но не может захватить его в плен. Не может оказать первую медицинскую помощь. Не может обустроить укрепления и укрытия на позициях так как это способен сделать человек", — объясняет Роман.

Он добавил, что техника не может принимать неожиданные решения в боевых ситуациях.

"Сделать во время проведения разведки какую-то диверсию — что-то заминировать, где-то что-то заложить, где-то что-то легонько повредить — на это дрон не способен. Как-то мы ходили с побратимом в разведку, обнаружили российские минометные позиции и понасыпали им в стволы песка. Так утром их ждала неожиданность — мина разорвалась прямо в стволе", — рассказывает военный.

Роман "Цербер"

Он отметил, что из-за особенностей почв украинским пехотинцам очень трудно, потому что там копать труднее — много сбитой глины, лопата не справляется, поэтому нужна только кирка. На Харьковщине же больше песчаных почв, труднее делать такие оборонительные сооружения, как окопы, систему окопов, потому что песок осыпается.

Напомним, что в Сирии благодаря успешным действиям украинских спецназовцев был выведен из строя узел радиосвязи и подстанция электропитания базы, а 28 апреля из имеющегося стрелкового вооружения был обстрелян российский транспортный самолет Ил-76.

Также сообщалось, что в Донецкой области на Покровском направлении нацгвардейцам из бригады "Спартан" НГУ впервые в жизни пришлось отражать "плавучее" наступление россиян. Те решили подобраться к их позициям по воде.