Насипали пісок у стволи: бійці Сил оборони влаштували несподіванку росіянам

Українські військові під час розвідки влаштували диверсію росіянам. Вони підібралися до їхніх мінометів і насипали їм у стволи піску. Через це наступного ранку вони розірвалися.

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Про це виданню АрміяInform розповів піхотинець одного з підрозділів Сил оборони Роман з позивним "Цербер".

За його словами, жоден дрон, чи техніка не зможе повністю замінити піхотинця на сучасній війні — багато що на передовій може зробити лише добре навчений боєць.

"Дрон може знищити ворога, але не може захопити його в полон. Не може надати першу медичну допомогу. Не може облаштувати укріплення й укриття на позиціях так як це спроможна зробити людина", — пояснює Роман.

Він додав, що техніка не може примати неочікувані рішення у бойових ситуаціях.

"Зробити під час проведення розвідки якусь диверсію — щось замінувати, десь щось закласти, десь щось легенько пошкодити — на це дрон неспроможний. Якось ми ходили з побратимом у розвідку, виявили російські мінометні позиції та понасипали їм у стволи піску. То зранку їх чекала несподіванка — міна розірвалася прямо в стволі", — розповідає військовий.

Роман "Цербер"

Він зауважив, що через особливість ґрунтів українським піхотинцям дуже важко, бо там копати важче — багато збитої глини, лопата не справляється, тож потрібна тільки кирка. На Харківщині ж більше піщаних ґрунтів, важче робити такі оборонні споруди, як окопи, систему окопів, бо пісок осипається.

Нагадаємо, що у Сирії завдяки успішним діям українських спецпризначенців було виведено з ладу вузол радіозв'язку та підстанцію електроживлення бази, а 28 квітня з наявного стрілецького озброєння був обстріляний російський транспортний літак Іл-76.

Також повідомлялося, що на Донеччині на Покровському напрямку нацгвардійцям із бригади "Спартан" НГУ вперше в житті довелося відбивати "плавучий" наступ росіян. Ті вирішили підібратися до їхніх позицій по воді.