Розстріляли літак і вивели з ладу обладнання: українські спецслужби влаштували диверсії проти ЗС РФ у Сирії

Російські військові у Сирії стають жертвами диверсій, через що РФ звернулася до Сирії з проханням вжити негайних заходів, щоб це припинити.

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Про це пише видання Defense Express з посиланням на власні джерела.

Так, у Сирії попри зміну влади після повалення президента Башара Асада Росія продовжує тримати там контингент і не збирається полишати авіабазу Хмеймім. Втім, росіянам там неспокійно, оскільки час від часу проти них невідомі влаштовують диверсії — псують військове майно і вбивають російських солдатів.

Як пише Defense Express, РФ звернулась до нової сирійської влади, зокрема, до Абу Мухаммада аль-Джолані, вжити негайних заходів через диверсійні атаки українських спецслужб на авіабазу Хмеймім. Такі заклики надійшли до влади Сирії наприкінці квітня, коли на авіабазу в Хмеймім було скоєно низку атак.

Завдяки успішним діям українських спецпризначенців було виведено з ладу вузол радіозв'язку та підстанцію електроживлення бази, а 28 квітня з наявного стрілецького озброєння був обстріляний російський транспортний літак Ил-76. У результаті чого підтверджено ліквідацію двох військовослужбовців РФ, їхні документи згодом з'явились у мережі.

Щоб захистити своє майно у Сирії РФ пообіцяла Дамаску гуманітарну продовольчу допомогу у розмірі 5 млн доларів через Всесвітню продовольчу програму ООН.

Нагадаємо, що раніше в Сирії армія не дала Росії вивезти з країни транспортно-пускові контейнери із зенітними ракетами до комплексів С-300 та С-400 через порт Таурус. Колону з технікою заблокували і розвернули.

Також повідомлялося, що новий лідер Сирії вимагав від Москви видати експрезидента Сирії Башара аль-Асада, який втік до Росії після перемоги повстанців.