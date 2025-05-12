Дерзкий рейд: бойцы ССО зашли в тыл врага и уничтожили штурмовую группу из 8 россиян (видео)

Бойцы Сил специальных операций на одном из участков фронта зашли в тыл к российским оккупантам и полностью уничтожили их штурмовую группу.

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Видео боевой работы обнародовали на странице Командования Сил специальных операций ВСУ.

Группа украинских спецназовцев выполняла задачи по разведке во вражеском тылу и заметила вражескую штурмовую группу в количестве 8 Во время мониторинга территории было замечено передвижение вражеской штурмовой группы в составе восьми человек.

Командир группы ССО мгновенно оценил тактическую обстановку и принял решение не просто зафиксировать перемещение врага, но и ликвидировать его, осуществив определенный маневр.

Благодаря эффекту неожиданности бойцы ССО провели бой и уничтожили россиян.

"Во время быстрого боя вся вражеская штурмовая группа была уничтожена", — лаконично подытожили в Командовании ССО.

После успешной ликвидации угрозы и обыска тел уничтоженных оккупантов, операторы ССО без потерь со своей стороны продолжили выполнение задачи по разведке на данном оперативном направлении.

Напомним, что 11 мая сообщалось, что медсестра 128 бригады ТРО выстрелом из гранатомета нейтрализовала группу россиян в Донецкой области.

Также сообщалось, что 11 мая вечером город Рыльск Курской области подвергся ракетному удару. Был поражен пункт дислокации 40-й бригады морской пехоты ВС РФ. На месте зафиксирован "прилет" и разрушения.