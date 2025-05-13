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Военный Фокус Российско-украинская война

Лишили врага ПВО: ССО поймали новейший БУК-М3 и РСЗО "Ураган-1" россиян (видео)

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ССО уничтожили российский ЗРК "Бук"

На одном из участков фронта российские оккупанты остались без средства противовоздушной обороны, которым активно пользовались. Он фейерверком разлетелся вдребезги благодаря украинским ударным дронам.

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Об этом сообщили в пресс-службе Сил специальных операций ВСУ.

Так, во время проведения специальной разведки на одном из операционных направлений, операторы ССО обнаружили российский БУК-М3 на боевом дежурстве и РСЗО "Ураган-1". Не долго думая, украинские защитники приняли решение — уничтожить вражескую технику ударными дронами.

После быстрой подготовки воины запустили "птичек" по целям.

"Силы специальных операций ВСУ ударными дронами уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс БУК-М3, который прикрывал вражеские войска на суше. Также уничтожено РСЗО "Ураган-1", — говорится в сообщении.

Новейший "БУК-М3" был одним из ключевых средств противовоздушной обороны врага на этом участке фронта. Он использовал его для поражения целей в воздухе и на земле.

Сгоревший комплекс БУК-М3 ориентировочной стоил $45 миллионов долларов. Он был уничтожен полностью вместе с боекомплектом.

Напомним, что командир 414-й бригады беспилотных систем Роберт Бровди рассказал, сколько россиян за 9 месяцев уничтожило подразделение и сколько его собратьев погибли во время боевых задач.

Ранее бойцы ССО зашли в тыл врага и уничтожили штурмовую группу из 8 россиян. После успешной ликвидации угрозы и обыска тел уничтоженных оккупантов, операторы ССО без потерь со своей стороны продолжили выполнение задачи по разведке на данном оперативном направлении.