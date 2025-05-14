Китай не нужен: в США показали БПЛА на новой мощной литий-серной батарее (видео)

В США прошли успешные летные испытания беспилотника от американской компании Titan Dynamics, работающего на литий-серной батарее от Lyten, в которой не используются китайские материалы.

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В своем пресс-релизе Lyten объявила, что благодаря ее новой инициативе дроны Titan Dynamics смогут летать почти в три раза дольше. Если с оригинальной батареей от Upgrade Energy дрон мог пребывать в воздухе более 3 часов, то новый литий-серный аккумулятор обещает 8 часов полета.

Испытания БПЛА на аккумуляторе Lyten

Ожидается, что литий-серные аккумуляторы помогут Минобороны США выполнить сразу две задачи: обеспечить армию более легкими БПЛА большой дальности и снизить зависимость от иностранных поставок критически важных минералов, компонентов и аккумуляторов.

"Оборонные инициативы все больше полагаются на беспилотные, автономные системы, однако почти все эти системы питаются от сырья и батарей, полученных от геополитических конкурентов", — отметил соучредитель и генеральный директор Lyten Дэн Кук.

Как объясняют в компании, новые литий-серные батареи не содержат никель, марганец, кобальт и графит, ключевым поставщиком которых сегодня является Китай. При этом они имеют более высокую плотность энергии, поэтому позволяют дронам совершать более длительные полеты и выполнять больше функций.

В настоящее время Lyten принимает заказы на свою новейшую литий-серную батарею для дронов. Ранее компания также объявила о контракте с Defense Innovation Unit на демонстрацию новых батарей Lyten на Международной космической станции, запуск которой запланирован на конец этого года.

"Мы разработали платформу литий-серных аккумуляторов, чтобы обеспечить эту легкую производительность, избегая при этом материалов, подверженных растущим геополитическим и цепочным ограничениям", — подчеркнула главный директор по технологиям аккумуляторов Lyten Селина Миколайчак.

Напомним, ранее Forbes писал, что Минобороны США готовится к войне в Тихом океане и хочет усилить армию тысячами беспилотников, но оказалось, что американские производители сильно зависят от компонентов из Китая.

Кроме того, согласно отчету Европейской счетной палаты, ЕС существенно зависит от Китая в плане поставок основных микрочипов, используемых в современной электронике. Каждый третий низкотехнологичный чип поставляется из КНР.