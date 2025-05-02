Европа проиграла Китаю: чипы производства КНР теперь установлены повсюду (инфографика)

Европейский союз существенно зависит от Китая в плане поставок основных микрочипов, используемых в современной электронике.

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Об этом пишет Politico со ссылкой на отчет Европейской счетной палаты (ECA). Согласно документу, каждый третий низкотехнологичный чип поставляется из Китая. Из этого следует, что ЕС далек от своей собственной цели — к 2030 году занять 20% в глобальной цепочке производства микрочипов.

Баланс торговли полупроводниками ЕС с Китаем, Тайванем и всеми странами, не входящими в ЕС, в евро по годам Фото: Politico

Как отмечают в издании, в ЕС есть несколько ведущих компаний по производству низкотехнологичных чипов, включая немецкую Infineon, голландскую NXP и франко-итальянскую STMicroelectronics. Эти компании обеспечивают автомобильный сектор Европы.

Однако аудиторы указали на то, что спрос в Европе растет быстрее, чем производители чипов в ЕС могут его удовлетворить. По их прогнозу, разрыв между Европой и другими регионами будет только расти.

"Поскольку этот тип микрочипов необходим для технологий, связанных с зеленым переходом, этот торговый дефицит, вероятно, увеличится в будущем", — говорится в отчете.

Стоимость импорта полупроводников в ЕС в 2024 году в евро, 10 крупнейших партнеров Фото: Politico

ЕС стремится сократить зависимость

Исполнительный комитет ЕС расследует зависимость блока от Китая в плане поставок низкотехнологичных чипов. Так, в прошлом году поставщики микрочипов и их клиенты были опрошены относительно технологий старого поколения, используемых в автомобилях, бытовой технике и медицинских устройствах, в связи с опасениями, что субсидируемые Китаем компании подрывают их деятельность. Аналогичный опрос прошел в США.

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Член Счетной палаты Аннеми Тертельбум подчеркнула, что из-за геополитической напряженности между США и Европой сокращения зависимости от иностранных чипов стало еще актуальнее, чем года назад.

"Мы уже знаем о рисках, связанных с импортом из стран, [с ​​которыми] у нас неопределенные отношения. Но, возможно, мы даже не можем полагаться на наших традиционных союзников в вопросах поставок чипов", — сказала Тертельбум.

Напомним, ученые из Китая создали литографическую установку, использующее излучение в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне, чтобы печатать передовые микрочипы на уровне западных конкурентов.

Также сообщалось, что экспортные ограничения Пекина могут затронуть 78% оружия США. Исследователи выявили 80 000 деталей оружия, изготовленных с использованием сурьмы, галлия, германия, вольфрама или теллура, основным поставщиком которых является Китай.