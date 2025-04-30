Смартфоны Samsung получат уникальный чип, который все изменит: что известно

Qualcomm может использовать передовой 2-нм узел Samsung Foundry для чипсета Snapdragon 8 Elite 2, предназначенного для Galaxy.

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Об этом сообщает gizmochina.com.

Чип, который будет установлен в Galaxy Z Fold 8 и Z Flip 8 в конце 2026 года, может стать большой победой для Samsung: компания не выпускала флагманские чипы Qualcomm с тех пор, как Snapdragon 8 Gen 1 не оправдал ожиданий.

Snapdragon 8 Elite 2 для Galaxy будет изготовлен на 2-нм узле SF2 от Samsung Foundry, что соответствует технологии Exynos 2600. В серии Galaxy S26 чип Snapdragon 8 Elite 2 использоваться не будет: эта серия может задействовать Exynos 2600 во всех моделях — S26, S26+ и S26 Ultra.

Хотя Galaxy S24 Ultra работал исключительно на Snapdragon 8 Gen 3, в то время как S24 и S24+ на большинстве рынков были оснащены Exynos 2400, такая установка вряд ли продолжится в следующем году. Версия Snapdragon 8 Elite 2 производства Samsung «For Galaxy» не будет готова к запуску Galaxy S26. Как отмечает издание, Samsung может выбрать 8 Elite 2 производства TSMC, который может работать даже лучше, но это не будет способствовать экономии затрат при разработке собственного решения.

В целом многое будет зависеть от того, насколько хорошо работает Exynos 2600 и сможет ли он оправдать ожидания Samsung, особенно в отношении S26 Ultra.

Задумано, что Samsung SF2 с его конструкцией GAAFET будет превосходить TSMC N3P FinFET по эффективности, но тут нужно учесть прошлые проблемы Samsung с мощностью и производительностью. Разработка одного и того же чипа для двух узлов — 2 нм Samsung для складных устройств и, возможно, TSMC для других — может снова вызвать «Chipgate».

Если Samsung Foundry освоит 2-нм узел, он сможет вернуть себе славу и обеспечить складные устройства Samsung, не жертвуя при этом устойчивой производительностью и энергоэффективностью. Но ставки Qualcomm в этой «игре двух источников поставок» достаточно высоки, с учетом послужного списка TSMC.

Ранее Фокус писал, что благодаря чипу Snapdragon 8 Elite Gen 2 смартфоны с Android станут гораздо мощнее. Компания Qualcomm должна представить новый чипсет для флагманских смартфонов осенью этого года.

В январе этого года стало известно, что чипсет Samsung Galaxy S25 потерпел фиаско и не прошёл тест на продуктивность. Тогда подвёл как раз кастомизированный чип Snapdragon 8 Elite.