Смартфоны с Android станут гораздо мощнее: что известно о чипе Snapdragon 8 Elite Gen 2

Осенью компания Qualcomm должна представить новый чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 2 для флагманских смартфонов на Android. Утечки информации показывают, что он будет значительно лучше Snapdragon 8 Elite первого поколения.

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Издание Tom's Guide собрало свежие слухи от надежных информаторов.

Во-первых, в китайской социальной сети Weibo блогер Digital Chat Station, известный своими предыдущими утечками информации, выложил, по его словам, предварительные характеристики SM8850 — номер модели Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2. Хотя компоновка останется неизменной (два основных и шесть производительных ядер), есть заметные улучшения.

Как сообщает информатор, Snapdragon 8 Elite Gen 2 будет построен по процессу TSMC N3P для более компактного и эффективного дизайна. Он также будет оснащен графическим процессором Adreno 840 — шаг вперед по сравнению с Adreno 830, который использует Snapdragon 8 Elite.

Что еще важнее, он поддерживает расширения SME1 и SVE2, необходимых для машинного обучения, компьютерного зрения и другим смежным областям. Как объясняет сайт Android Authority, поддержка SVE2 предполагает, что чипсет построен на архитектуре ArmV9. Это большой шаг вперед по сравнению с Elite 8, который был построен на ArmV8.

Инсайдер Jukanlosreve в своем посте на X пишет, что производительность Gen 2 при работе на одном ядре вырастет на 25%, а многоядерная — на 20%. Графический процессор Adreno 840 будет иметь частоту 1,35 ГГц (по сравнению с 1,1 ГГц у Adreno 830).

Лучшие смартфоны на Android, кроме Google Pixel, используют Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Этот чипсет, который идет в ногу с Apple A18 Pro, используемым в iPhone 16 Pro, и Gen 2 придется конкурировать с iPhone 17 на базе A19.

Судя по прошлым релизам Qualcomm, можно ожидать презентацию Snapdragon 8 Elite Gen 2 в период с октября по ноябрь. Затем в течение следующих нескольких месяцев он постепенно распространится на флагманы Android, а первым крупным релизом, как ожидается, станет Samsung Galaxy S26 в начале 2026 года.

Это означает, что он появится после дебюта чипсета A19 в линейке iPhone 17 в сентябре. Также предполагается, что он будет использовать производственный процесс N3P от TSMC, и хотя мы не слышали ничего определенного, Apple стремится повышать производительность примерно на 20% с каждым поколением.

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