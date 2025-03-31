Смартфони з Android стануть набагато потужнішими: що відомо про чип Snapdragon 8 Elite Gen 2

Восени компанія Qualcomm має представити новий чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 2 для флагманських смартфонів на Android. Витоки інформації показують, що він буде значно кращим за Snapdragon 8 Elite першого покоління.

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Видання Tom's Guide зібрало свіжі чутки від надійних інформаторів.

По-перше, у китайській соціальній мережі Weibo блогер Digital Chat Station, відомий своїми попередніми витоками інформації, виклав, за його словами, попередні характеристики SM8850 — номер моделі Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2. Хоча компонування залишиться незмінним (два основних і шість продуктивних ядер), є помітні поліпшення.

Як повідомляє інформатор, Snapdragon 8 Elite Gen 2 буде побудований за процесом TSMC N3P для більш компактного та ефективного дизайну. Він також буде оснащений графічним процесором Adreno 840 — крок вперед порівняно з Adreno 830, який використовує Snapdragon 8 Elite.

Що ще важливіше, він підтримує розширення SME1 і SVE2, необхідних для машинного навчання, комп'ютерного зору та інших суміжних галузей. Як пояснює сайт Android Authority, підтримка SVE2 передбачає, що чипсет побудований на архітектурі ArmV9. Це великий крок вперед порівняно з Elite 8, який був побудований на ArmV8.

Інсайдер Jukanlosreve у своєму пості на X пише, що продуктивність Gen 2 під час роботи на одному ядрі зросте на 25%, а багатоядерна — на 20%. Графічний процесор Adreno 840 матиме частоту 1,35 ГГц (порівняно з 1,1 ГГц у Adreno 830).

Найкращі смартфони на Android, крім Google Pixel, використовують Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Цей чипсет, який йде в ногу з Apple A18 Pro, використовуваним в iPhone 16 Pro, і Gen 2 доведеться конкурувати з iPhone 17 на базі A19.

З огляду на минулі релізи Qualcomm, можна очікувати на презентацію Snapdragon 8 Elite Gen 2 у період з жовтня по листопад. Потім протягом наступних кількох місяців він поступово пошириться на флагмани Android, а першим великим релізом, як очікується, стане Samsung Galaxy S26 на початку 2026 року.

Це означає, що він з'явиться після дебюту чипсета A19 у лінійці iPhone 17 у вересні. Також передбачається, що він буде використовувати виробничий процес N3P від TSMC, і хоча ми не чули нічого певного, Apple прагне підвищувати продуктивність приблизно на 20% з кожним поколінням.

Раніше писали, що Apple може випустити перший складаний iPhone за $2000. У такому разі вона складе конкуренцію Samsung.

До цього експерти назвали 7 найпотужніших смартфонів 2025 року. До рейтингу потрапили моделі від Samsung, OnePlus, Asus, Xiaomi.