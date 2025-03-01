Смартфоны получат новый чип, который улучшит их работу в разы: что известно

Новые смартфоны, запускаемые с чипом Snapdragon 8 Elite под управлением Android 15, будут первыми телефонами, получившими расширенную поддержку от Google.

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В понедельник Google объявил о сотрудничестве с Qualcomm, чтобы предложить расширенную операционную систему и обновления безопасности на смартфонах Android на новейшем флагманском чипе Snapdragon 8 Elite. Об этом пишет 360 Gadgets.

Это означает, что производители оригинального оборудования (OEM) теперь смогут предлагать своим клиентам программную поддержку на срок до 8 лет. В дополнение к флагманскому чипу, телефоны на базе новых мобильных платформ Snapdragon 8 и 7-й серии также будут иметь право на эту расширенную поддержку.

Восемь лет обновлений ПО на Android

По словам Qualcomm, она работала с Google, чтобы позволить интегральным схемам для конкретных приложений (ASIC), таким как Snapdragon 8 Elite, получать до восьми лет подряд обновлений Android и исправлений безопасности без необходимости значительных изменений или обновлений платформы и OEM-кода на устройстве.

Компания говорит, что поддержка программного обеспечения будет включать в себя неизменный код поставщика, хотя для обновления драйверов режима ядра потребуются изменения ядра. Утверждается, что это снижает затраты, понесенные OEM-производителями, предлагая при этом более длительную поддержку их соответствующих устройств. В дополнение к обновлениям ОС и безопасности, восьмилетнее окно также будет включать в себя два обновления Android Common Kernel (ACK) мобильной платформы.

Qualcomm говорит, что этот шаг способствует долговечности и устойчивости устройства. Кроме того, это гарантирует, что OEM-производители имеют доступ к последней версии Android каждый год.

Новые смартфоны, запущенные с Snapdragon 8 Elite и Android 15, будут первыми телефонами, получившими расширенную поддержку от Google. Он также будет охватывать следующие пять поколений ASIC от Qualcomm после сотрудничества с Google. В дополнение к Snapdragon 8 Elite, мобильные платформы Snapdragon 8 и Snapdragon 7-й серии также, как говорят, имеют право на участие, но решение о внедрении обновления по-прежнему будет приниматься OEM.

Компания также уточняет, что будут поддерживаться только вышеупомянутые мобильные платформы, а устаревшие чипсеты не смогут воспользоваться расширенным окном поддержки ОС.

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