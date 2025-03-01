Смартфони отримають новий чип, який поліпшить їхню роботу в рази: що відомо

Нові смартфони, що запускаються з чипом Snapdragon 8 Elite під управлінням Android 15, будуть першими телефонами, які отримали розширену підтримку від Google.

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У понеділок Google оголосив про співпрацю з Qualcomm, щоб запропонувати розширену операційну систему та оновлення безпеки на смартфонах Android на новітньому флагманському чипі Snapdragon 8 Elite. Про це пише 360 Gadgets.

Це означає, що виробники оригінального обладнання (OEM) тепер зможуть пропонувати своїм клієнтам програмну підтримку на термін до 8 років. На додаток до флагманського чипу, телефони на базі нових мобільних платформ Snapdragon 8 і 7-ї серії також матимуть право на цю розширену підтримку.

Вісім років оновлень ПЗ на Android

За словами Qualcomm, вона працювала з Google, щоб дозволити інтегральним схемам для конкретних додатків (ASIC), таким як Snapdragon 8 Elite, отримувати до восьми років поспіль оновлень Android і виправлень безпеки без необхідності значних змін або оновлень платформи та OEM-коду на пристрої.

Компанія каже, що підтримка програмного забезпечення міститиме незмінний код постачальника, хоча для оновлення драйверів режиму ядра будуть потрібні зміни ядра. Стверджується, що це знижує витрати, понесені OEM-виробниками, пропонуючи водночас тривалішу підтримку їхніх відповідних пристроїв. На додаток до оновлень ОС і безпеки, восьмирічне вікно також міститиме два оновлення Android Common Kernel (ACK) мобільної платформи.

Qualcomm каже, що цей крок сприяє довговічності та стійкості пристрою. Крім того, це гарантує, що OEM-виробники мають доступ до останньої версії Android щороку.

Нові смартфони, запущені з Snapdragon 8 Elite і Android 15, будуть першими телефонами, які отримали розширену підтримку від Google. Він також охоплюватиме наступні п'ять поколінь ASIC від Qualcomm після співпраці з Google. На додаток до Snapdragon 8 Elite, мобільні платформи Snapdragon 8 і Snapdragon 7-ї серії також, як кажуть, мають право на участь, але рішення про впровадження оновлення, як і раніше, ухвалюватиме OEM.

Компанія також уточнює, що будуть підтримуватися тільки вищезгадані мобільні платформи, а застарілі чіпсети не зможуть скористатися розширеним вікном підтримки ОС.

Також ми писали про те, що смартфон Honor Magic 7 Pro отримав незвичайну функцію. Інсайдер Digital Chat Station повідомляє, що серед оновлень буде біометрична функція, яка зустрічається в найбільш просунутих флагманських телефонах.