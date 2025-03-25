Apple може випустити перший складаний iPhone за $2000: що про нього відомо

На думку інсайдера Марка Гурмана, перший складаний смартфон Apple нагадуватиме за дизайном моделі Samsung.

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Компанія Apple може випустити свій власний складаний телефон уже наступного року. Про це пише портал Phone Arena з посиланням на журналіста та інсайдера Марка Гурмана.

За інформацією Гурмана, Apple готується вийти на ринок складних смартфонів на тлі їхньої зростаючої популярності. Так, Samsung готується випустити цілих чотири складних смартфони у 2025 році, включно з моделлю з потрійним складанням.

Очікується, що перший складаний iPhone вийде у 2026 році і матиме дизайн, схожий на моделі Samsung. На думку інсайдера, цей смартфон також отримає низку функцій, передбачених для майбутнього iPhone 17 Air.

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Згідно з прогнозом Гурмана, коштуватиме такий iPhone близько 2000 доларів. Він зазначив, що користувачі з цікавістю чекають на появу першого складного смартфона Apple, сприяючи потенційному ефекту FOMO ("Страх упустити щось").

Нагадаємо, раніше портал Macrumors повідомляв, що перший складаний iPhone може бути розміром від 7,9 до 8,3 дюймів. Він складатиметься навпіл вертикально, а не горизонтально, що дасть змогу отримати повнорозмірний смартфон у розкладеному вигляді та кишеньковий пристрій у складеному.