Може оживити застій на ринку: компанія Apple випустить складаний iPhone

Складаний iPhone буде розміром від 7,9 до 8,3 дюймів, вважають аналітики. Продажі пристрою почнуться в другій половині 2026 року.

У поточному році ринок складних смартфонів застопорився через зниження інтересу покупців до таких пристроїв, але ситуація може змінитися, коли компанія Apple представить складаний iPhone. Про це пише ресурс Macrumors з посиланням на звіт про ситуацію на ринку складних смартфонів.

Зазначається, що Apple, як очікується, "вийде на ринок складних пристроїв" у другій половині 2026 року.

Домінуюче становище компанії на ринку флагманських смартфонів потенційно може призвести до значного зростання ринку складних пристроїв. Аналітики очікують більш ніж 30-відсоткове зростання пристроїв-фліпперів на світовому ринку. А вже у 2027 та 2028 роках прогнозується подальше, 20-відсоткове зростання продажів такої техніки.

Перший складаний iPhone може бути розміром від 7,9 до 8,3 дюймів і мати конструкцію "розкладачки", як у Samsung Galaxy Z Flip. iPhone складатиметься навпіл вертикально, а не горизонтально, що дасть змогу отримати повнорозмірний смартфон у розкладеному вигляді та менший, кишеньковий пристрій, у складеному вигляді.

Нагадаємо, Apple планує кілька важливих оновлень для наступного iPhone, — починаючи від дизайну і закінчуючи внутрішніми технологіями.

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