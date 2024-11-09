iPhone 18 нарешті отримає функцію, яку Samsung представила майже 7 років тому

Майбутній iPhone 18 отримає камеру, здатну знімати так само добре, як і професійна кінокамера, однак такий функціонал зовсім не здивує шанувальників Samsung.

Найкращі телефони Android та iOS часто беруть приклад один з одного. І, згідно з чутками, iPhone 18 отримає технологію для камери, яку Samsung представила ще на початку 2018 року разом із моделлю Galaxy S9. Про це повідомляє ресурс androidpolice.com.

Наприклад, iOS 18 нещодавно обзавелася такими функціями, як ігровий режим, блокування застосунків тощо, які Android мав уже давно. Те ж саме стосується й обладнання. Наприклад, смартфони iPhone застрягли на частоті оновлення екрана 60 Гц, тоді як телефони на ОС Android працювали на частоті 120 Гц, починаючи з 2017 року.

За словами аналітика та експерта Apple Мінг-Чі Куо, очікується, що моделі iPhone 18 Pro від Apple вперше будуть оснащені оновленою основною задньою камерою зі змінною апертурою. Samsung була першою, хто впровадив цю функцію у свої смартфони разом із серією Galaxy S9 ще у 2018 році. Камера зі змінною діафрагмою зникла з телефонів Android на деякий час, зазначає ЗМІ, але знову з'явилася в телефонах Huawei, Xiaomi і Honor — хоча сама Samsung, схоже, відійшла від цієї технології.

Змінна діафрагма в майбутніх моделях iPhone дасть змогу основній камері контролювати, скільки світла потрапляє в об'єктив. Це також дасть користувачам більше контролю над глибиною різкості, даючи змогу чіткіше фокусуватися на об'єктах або більш плавно розмивати фон. Очікується, що iPhone 18 вийде не раніше 2026 року, тому у користувачів iPhone ще є два роки, перш ніж вони зможуть скористатися цією функцією.

Тепер, коли, за чутками, Apple додасть змінну діафрагму в iPhone, є ймовірність, що Samsung вже планує додати її в майбутні телефони Galaxy. Такі телефони, як Xiaomi 14 Ultra і Huawei Mate 50 Pro, показали, що змінна діафрагма зможе вплинути на еволюцію камерофонів. Камери смартфонів більше не будуть обробляти занадто багато світла, відсікаючи його, як це роблять кінокамери. Це зробить кадри відео більш плавними, природними і полегшить камері адаптацію до зміни освітлення, наприклад, переходу від яскравої вуличної сцени до темної кімнати.

Раніше ми писали про те, що Galaxy S25 Ultra може перевершити iPhone 16 Pro Max завдяки одній недооціненій функції. Смартфон Galaxy S25 Ultra, найімовірніше, матиме підтримку Samsung DeX, що дасть йому змогу замінити для користувачів ноутбуки. У iPhone 16 Pro Max нічого подібного немає.