iPhone 18 наконец получит функцию, которую Samsung представила почти 7 лет назад

Будущий iPhone 18 получит камеру, способную снимать так же хорошо, как и профессиональная кинокамера, однако такой функционал вовсе не удивит поклонников Samsung.

Лучшие телефоны Android и iOS часто берут пример друг с друга. И, согласно слухам, iPhone 18 получит технологию для камеры, которую Samsung представила еще в начале 2018 года вместе с моделью Galaxy S9. Об этом сообщает ресурс androidpolice.com.

Например, iOS 18 недавно обзавелась такими функциями, как игровой режим, блокировка приложений и пр., которые Android имел уже давно. То же самое касается и оборудования. Например, смартфоны iPhone застряли на частоте обновления экрана 60 Гц, в то время как телефоны на ОС Android работали на частоте 120 Гц, начиная с 2017 года.

По словам аналитика и эксперта Apple Минг-Чи Куо, ожидается, что модели iPhone 18 Pro от Apple впервые будут оснащены обновленной основной задней камерой с переменной апертурой. Samsung была первой, кто внедрил эту функцию в свои смартфоны вместе с серией Galaxy S9 еще в 2018 году. Камера с переменной диафрагмой исчезла из телефонов Android на некоторое время, отмечает СМИ, но снова появилась в телефонах Huawei, Xiaomi и Honor — хотя сама Samsung, похоже, отошла от этой технологии.

Переменная диафрагма в будущих моделях iPhone позволит основной камере контролировать, сколько света попадает в объектив. Это также даст пользователям больше контроля над глубиной резкости, позволяя более четко фокусироваться на объектах или более плавно размывать фон. Ожидается, что iPhone 18 выйдет не раньше 2026 года, поэтому у пользователей iPhone еще есть два года, прежде чем они смогут воспользоваться этой функцией.

Теперь, когда, по слухам, Apple добавит переменную диафрагму в iPhone, есть вероятность, что Samsung уже планирует добавить ее в будущие телефоны Galaxy. Такие телефоны, как Xiaomi 14 Ultra и Huawei Mate 50 Pro, показали, что переменная диафрагма сможет повлиять на эволюцию камерофонов. Камеры смартфонов больше не будут обрабатывать слишком много света, отсекая его, как это делают кинокамеры. Это сделает кадры видео более плавными, естественными и облегчит камере адаптацию к изменению освещения, например, переходу от яркой уличной сцены к темной комнате.

Ранее мы писали о том, что Galaxy S25 Ultra может превзойти iPhone 16 Pro Max благодаря одной недооцененной функции. Смартфон Galaxy S25 Ultra, скорее всего, будет иметь поддержку Samsung DeX, что позволит ему заменить для пользователей ноутбуки. У iPhone 16 Pro Max ничего подобного нет.