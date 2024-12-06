Может оживить застой на рынке: компания Apple выпустит складной iPhone

Складной ‌iPhone‌ будет размером от 7,9 до 8,3 дюймов, полагают аналитики. Продажи устройства начнутся во второй половине 2026 года.

В текущем году рынок складных смартфонов застопорился из-за снижения интереса покупателей к таким устройствам, но ситуация может измениться, когда компания Apple представит складной iPhone. Об этом пишет ресурс Macrumors со ссылкой на отчет о ситуации на рынке складных смартфонов.

Отмечается, что Apple, как ожидается, "выйдет на рынок складных устройств" во второй половине 2026 года.

Доминирующее положение компании на рынке флагманских смартфонов потенциально может привести к значительному росту рынка складных устройств. Аналитики ожидают более чем 30-процентный рост устройств-флипперов на мировом рынке. А уже в 2027 и 2028 годах прогнозируется дальнейший, 20-процентный рост продаж такой техники.

Первый складной ‌iPhone‌ может быть размером от 7,9 до 8,3 дюймов и иметь конструкцию "раскладушки", как у Samsung Galaxy Z Flip. iPhone‌ будет складываться пополам вертикально, а не горизонтально, что позволит получить полноразмерный ‌смартфон в разложенном виде и меньшее, карманное устройство, в сложенном виде.

Напомним, Apple планирует несколько важных обновлений для следующего iPhone, — начиная от дизайна и заканчивая внутренними технологиями.

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