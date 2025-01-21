Samsung випустить 4 нових складних флагмани Galaxy у 2025 році: якими вони будуть

Очікується, що до лінійки увійдуть Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip FE і довгоочікуваний Galaxy tri-fold.

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Samsung готується випустити чотири складні смартфони у 2025 році, включно з довгоочікуваною моделлю з потрійним складанням. Про це пише Times of India.

Цей амбітний план, розкритий галузевими джерелами, свідчить про прагнення Samsung зміцнити своє домінування в зростаючому сегменті складних пристроїв.

Очікується, що до лінійки увійдуть Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip FE і довгоочікуваний Galaxy tri-fold.

Компанія планує випустити 200 000 одиниць пристрою з потрійним складанням, що відображає її обережний підхід до цього інноваційного, але нішевого продукту.

Galaxy Z Flip 7 і Z Fold 7 збережуть свої відповідні форм-фактори з потенційними поліпшеннями в дизайні та функціональності. Z Flip FE запропонує більш бюджетний варіант без шкоди для характеристик.

Поряд з потрійним складним смартфоном Samsung, як очікується, представить наступників своїх популярних серій Galaxy Z Fold і Galaxy Z Flip. Ходять чутки, що Galaxy Z Fold 7 поліпшить наявну формулу з потенційними оновленнями дисплея, процесора і системи камер. Аналогічним чином, очікується, що Galaxy Z Flip 7 ґрунтуватиметься на успіху свого попередника з поліпшеннями компактного дизайну і користувацького досвіду.

Завершує квартет нове доповнення до лінійки: Galaxy Z Flip FE (Fan Edition). Очікується, що цей пристрій буде орієнтований на ширшу аудиторію, пропонуючи більш доступну точку входу у світ складних смартфонів.

Samsung готується до щорічного заходу Galaxy Unpacked, який відбудеться 22 січня 2025 року. Очікується, що цей захід представить останні інновації в серії Galaxy S, а також значні досягнення в галузі технологій штучного інтелекту. Захід транслюватимуть у прямому ефірі на Samsung.com, Samsung Newsroom і каналі Samsung на YouTube.

Раніше ми писали, що стала відома дата виходу Samsung Galaxy S25 Ultra. Моделі Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 і Galaxy S25+ надійдуть у продаж у п'ятницю 7 лютого.