Samsung выпустит 4 новых складных флагмана Galaxy в 2025 году: какими они будут

Ожидается, что в линейку войдут Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip FE и долгожданный Galaxy tri-fold.

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Samsung готовится выпустить четыре складных смартфона в 2025 году, включая долгожданную модель с тройным складыванием. Об этом пишет Times of India.

Этот амбициозный план, раскрытый отраслевыми источниками, свидетельствует о стремлении Samsung укрепить свое доминирование в растущем сегменте складных устройств.

Ожидается, что в линейку войдут Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip FE и долгожданный Galaxy tri-fold.

Компания планирует выпустить 200 000 единиц устройства с тройным складыванием, что отражает ее осторожный подход к этому инновационному, но нишевому продукту.

Galaxy Z Flip 7 и Z Fold 7 сохранят свои соответствующие форм-факторы с потенциальными улучшениями в дизайне и функциональности. Z Flip FE предложит более бюджетный вариант без ущерба для характеристик.

Наряду с тройным складным смартфоном Samsung, как ожидается, представит преемников своих популярных серий Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip. Ходят слухи, что Galaxy Z Fold 7 улучшит существующую формулу с потенциальными обновлениями дисплея, процессора и системы камер. Аналогичным образом, ожидается, что Galaxy Z Flip 7 будет основываться на успехе своего предшественника с улучшениями компактного дизайна и пользовательского опыта.

Завершает квартет новое дополнение к линейке: Galaxy Z Flip FE (Fan Edition). Ожидается, что это устройство будет ориентировано на более широкую аудиторию, предлагая более доступную точку входа в мир складных смартфонов.

Samsung готовится к ежегодному мероприятию Galaxy Unpacked, которое состоится 22 января 2025 года. Ожидается, что это мероприятие представит последние инновации в серии Galaxy S, а также значительные достижения в области технологий искусственного интеллекта. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на Samsung.com, Samsung Newsroom и канале Samsung на YouTube.

Ранее мы писали, что стала известна дата выхода Samsung Galaxy S25 Ultra. Модели Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 и Galaxy S25+ поступят в продажу в пятницу 7 февраля.