Годинники Apple Watch отримають камери та візуальний інтелект: навіщо вони знадобляться

Нова функція дасть змогу швидко шукати предмети, які знаходяться перед годинником, використовуючи Google Search або ChatGPT. Так уже вміють деякі iPhone.

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Apple планує додати камери у свої моделі Apple Watch Series і Ultra до 2027 року. Про це керуючий редактор Bloomberg з Global Consumer Tech Марк Гурман розповів у своєму щотижневому інформаційному бюлетені Power On.

Додавання камери допоможе годиннику Apple Watch визначати, де він перебуває відносно зовнішнього світу, що дасть змогу людям використовувати функцію Visual Intelligence (візуального інтелекту) як спосіб отримання інформації. Така функція вже запускається натисканням кнопки управління камерою на смартфонах лінійки iPhone 16 і через кнопку дії на апаратах iPhone 16e, iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max. До речі, нещодавно писали, яким буде iPhone 17 Air — найтонший телефон від Apple.

Використовуючи камеру або фотографію з додатка Photos, користувач може перевірити через Google Search або ChatGPT предмет або місце, що знаходиться перед камерою. Наприклад, можна додати дату концерту з афіші в додаток Calendar, подивитися меню ресторану, стоячи поруч із вивіскою та багато іншого. Це корисний інструмент для користувачів iPhone, і, за словами Гурмана, Apple сподівається в кінцевому підсумку використовувати власні моделі ШІ замість того, щоб покладатися на ChatGPT і Google.

Смарт годинник Apple Watch Фото: nextpit.com

Годинники Apple Watch Series можуть отримати камеру, розміщену всередині екрана, аналогічно тому, як камера для селфі розташована в iPhone. У преміальних моделях Apple Watch Ultra камера може бути збоку, поруч із заводною головкою і кнопкою.

Це дасть змогу користувачам Ultra легше спрямовувати камеру на певний елемент для сканування, тоді як користувачам Apple Watch Series доведеться повертати зап'ястя. Найімовірніше, камери на годиннику не підтримуватимуть FaceTime через маленькі екрани. Крім того, користувачам буде складно довго тримати зап'ястя перед обличчям.

Як зазначив портал PhoneArena, перший смарт-годинник Samsung, Galaxy Gear, оснащувався камерою з роздільною здатністю 1,9 МП уздовж верхньої частини ремінця, пізніше компанія відмовилася від цієї функції. Для Apple Watch розроблено спеціальний аксесуар під назвою Wristcam, який додає дві камери.

Прилад вартістю $299 дає змогу здійснювати відеодзвінки, але через спеціальний додаток, а не через FaceTime. Камера, звернена до світу, важить 8 МП, а камера, звернена до себе, оснащена датчиком на 2 МП. Обидва використовуваних датчика зроблені Sony.

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