У навушників Apple AirPods з'явиться функція перекладу в реальному часі

Нова функція очікується разом із новою iOS 19, яка вийде восени цього року.

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Компанія Apple планує додати в AirPods можливість перекладу іноземної мови в режимі реального часу. Про це повідомив інсайдер Марк Гурман з Bloomberg.

Ця можливість буде запропонована як частина оновлення програмного забезпечення AirPods, яке планується пізніше цього року. Вона буде пов'язана з iOS 19, майбутнім оновленням операційної системи Apple для мобільних пристроїв.

Функція працюватиме так: коли людина говорить, наприклад, іспанською мовою, AirPods автоматично перекладуть її слова англійською. Потім, коли англомовний користувач відповість, його iPhone озвучить переклад іспанською через динаміки.

Які мови будуть підтримуватися і які моделі AirPods, крім Pro 2, отримають цю нову функцію – невідомо.

У конкурентів Apple подібний синхронний переклад реалізовано вже кілька років. Наприклад, Google презентувала такий перекладач ще 2017 року разом із Pixel Buds 1-го покоління, а потім покращила її в Pixel Buds Pro 2022. Meta і Humane також намагалися впровадити цю функцію.

Компанія все ще працює над новим апаратним забезпеченням AirPods, включаючи версію AirPods Pro третього покоління. Він також розробляє модель із вбудованими камерами, які використовують штучний інтелект для аналізу навколишнього середовища. Минулого року Apple випустила нові кольори для навушників AirPods Max і бюджетних моделей AirPods 4.

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