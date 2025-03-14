У наушников Apple AirPods появится функция перевода в реальном времени

Новая функция ожидается вместе с новой iOS 19, которая выйдет осенью этого года.

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Компания Apple планирует добавить в AirPods возможность перевода иностранного языка в режиме реального времени. Об этом сообщил инсайдер Марк Гурман из Bloomberg.

Эта возможность будет предложена как часть обновления программного обеспечения AirPods, которое планируется позже в этом году. Она будет связана с iOS 19, предстоящим обновлением операционной системы Apple для мобильных устройств.

Функция будет работать так: когда человек говорит, например, на испанском языке, AirPods автоматически переведут его слова на английский. Затем, когда англоязычный пользователь ответит, его iPhone озвучит перевод на испанский через динамики.

Какие языки будут поддерживаться и какие модели AirPods, кроме Pro 2, получат эту новую функцию — неизвестно.

У конкурентов Apple подобный синхронный перевод реализован уже несколько лет. Например, Google презентовала такой переводчик еще в 2017 году вместе с Pixel Buds 1-го поколения, а затем улучшила ее в Pixel Buds Pro 2022. Meta и Humane также пытались внедрить эту функцию.

Компания все еще работает над новым аппаратным обеспечением AirPods, включая версию AirPods Pro третьего поколения. Он также разрабатывает модель со встроенными камерами, которые используют искусственный интеллект для анализа окружающей среды. В прошлом году Apple выпустила новые цвета для наушников AirPods Max и бюджетных моделей AirPods 4.

Напомним, Фокус писал о преимуществах смартфонов на Android. И почему иногда стоит купить смартфон среднего класса с этой операционной системой вместо iPhone.