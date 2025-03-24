Часы Apple Watch получат камеры и визуальный интеллект: зачем они понадобятся

Новая функция позволит быстро искать предметы, которые находятся перед часами, используя Google Search или ChatGPT. Так уже умеют некоторые iPhone.

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Apple планирует добавить камеры в свои модели Apple Watch Series и Ultra к 2027 году. Об этом управляющий редактор Bloomberg по Global Consumer Tech Марк Гурман рассказал в своем еженедельном информационного бюллетеня Power On.

Добавление камеры поможет часам Apple Watch определять, где они находятся относительно внешнего миру, что позволит людям использовать функцию Visual Intelligence (визуального интеллекта) как способ получения информации. Такая функция уже запускается нажатием кнопки управления камерой на смартфонах линейки iPhone 16 и через кнопку действия на аппаратах iPhone 16e, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Кстати, недавно писали, каким будет iPhone 17 Air — самый тонкий телефон от Apple.

Используя камеру или фотографию из приложения Photos, пользователь может проверить через Google Search или ChatGPT предмет или место, находящееся перед камерой. Например, можно добавить дату концерта с афиши, в приложение Calendar, посмотреть меню ресторана, стоя рядом с вывеской и многое другое. Это полезный инструмент для пользователей iPhone, и, по словам Гурмана, Apple надеется в конечном итоге использовать собственные модели ИИ вместо того, чтобы полагаться на ChatGPT и Google.

Смарт часы Apple Watch Фото: nextpit.com

Часы Apple Watch Series могут получить камеру, размещенную внутри экрана, аналогично тому, как камера для селфи расположена в iPhone. В премиальных моделях Apple Watch Ultra камера может быть сбоку, рядом с заводной головкой и кнопкой.

Это позволит пользователям Ultra легче направлять камеру на определенный элемент для сканирования, в то время как пользователям Apple Watch Series придется поворачивать запястья. Скорее всего, камеры на часах не будут поддерживать FaceTime из-за маленьких экранов. Кроме того, пользователям будет сложно долго держать запястья перед лицом.

Как отметил портал PhoneArena, первые смарт-часы Samsung, Galaxy Gear, оснащались камерой с разрешением 1,9 МП вдоль верхней части ремешка, позже компания отказалась от этой функции. Для Apple Watch разработан специальный аксессуар под названием Wristcam, который добавляет две камеры.

Прибор стоимостью $299 позволяет совершать видеозвонки, но через специальное приложение, а не через FaceTime. Камера, обращенная к миру, весит 8 МП, а камера, обращенная к себе, оснащена датчиком на 2 МП. Оба используемых датчика произведены Sony.

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