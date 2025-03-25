Apple может выпустить первый складной iPhone за $2000: что о нем известно

По мнению инсайдера Марка Гурмана, первый складной смартфон Apple будет напоминать по дизайну модели Samsung.

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Компания Apple может выпустить свой собственный складной телефон уже в следующем году. Об этом пишет портал Phone Arena со ссылкой на журналиста и инсайдера Марка Гурмана.

По информации Гурмана, Apple готовится выйти на рынок складных смартфонов на фоне их растущей популярности. Так, Samsung готовится выпустить целых четыре складных смартфона в 2025 году, включая модель с тройным складыванием.

Ожидается, что первый складной iPhone выйдет в 2026 году и будет иметь дизайн, похожий на модели Samsung. По мнению инсайдера, этот смартфон также получит ряд функций, предусмотренных для грядущего iPhone 17 Air.

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Согласно прогнозу Гурмана, стоить такой iPhone будет около 2000 долларов. Он отметил, что пользователи с интересом ждут появления первого складного смартфона Apple, способствуя потенциальному эффекту FOMO ("Страх упустить что-то").

Напомним, ранее портал Macrumors сообщал, что первый складной ‌iPhone‌ может быть размером от 7,9 до 8,3 дюймов. Он будет складываться пополам вертикально, а не горизонтально, что позволит получить полноразмерный ‌смартфон в разложенном виде и карманное устройство в сложенном.