Apple может выпустить первый складной iPhone за $2000: что о нем известно
По мнению инсайдера Марка Гурмана, первый складной смартфон Apple будет напоминать по дизайну модели Samsung.
Компания Apple может выпустить свой собственный складной телефон уже в следующем году. Об этом пишет портал Phone Arena со ссылкой на журналиста и инсайдера Марка Гурмана.
По информации Гурмана, Apple готовится выйти на рынок складных смартфонов на фоне их растущей популярности. Так, Samsung готовится выпустить целых четыре складных смартфона в 2025 году, включая модель с тройным складыванием.
Ожидается, что первый складной iPhone выйдет в 2026 году и будет иметь дизайн, похожий на модели Samsung. По мнению инсайдера, этот смартфон также получит ряд функций, предусмотренных для грядущего iPhone 17 Air.
Согласно прогнозу Гурмана, стоить такой iPhone будет около 2000 долларов. Он отметил, что пользователи с интересом ждут появления первого складного смартфона Apple, способствуя потенциальному эффекту FOMO ("Страх упустить что-то").
Напомним, ранее портал Macrumors сообщал, что первый складной iPhone может быть размером от 7,9 до 8,3 дюймов. Он будет складываться пополам вертикально, а не горизонтально, что позволит получить полноразмерный смартфон в разложенном виде и карманное устройство в сложенном.