Смартфони Samsung отримають унікальний чип, який усе змінить: що відомо

Qualcomm може використовувати передовий 2-нм вузол Samsung Foundry для чипсета Snapdragon 8 Elite 2, призначеного для Galaxy.

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Про це повідомляє gizmochina.com.

Чип, який буде встановлений у Galaxy Z Fold 8 і Z Flip 8 наприкінці 2026 року, може стати великою перемогою для Samsung: компанія не випускала флагманські чипи Qualcomm відтоді, як Snapdragon 8 Gen 1 не виправдав очікувань.

Snapdragon 8 Elite 2 для Galaxy буде виготовлений на 2-нм вузлі SF2 від Samsung Foundry, що відповідає технології Exynos 2600. У серії Galaxy S26 чип Snapdragon 8 Elite 2 використовуватися не буде: ця серія може задіяти Exynos 2600 у всіх моделях — S26, S26+ і S26 Ultra.

Хоча Galaxy S24 Ultra працював винятково на Snapdragon 8 Gen 3, тоді як S24 і S24+ на більшості ринків були оснащені Exynos 2400, таке встановлення навряд чи продовжиться наступного року. Версія Snapdragon 8 Elite 2 виробництва Samsung "For Galaxy" не буде готова до запуску Galaxy S26. Як зазначає видання, Samsung може вибрати 8 Elite 2 виробництва TSMC, який може працювати навіть краще, але це не сприятиме економії витрат при розробці власного рішення.

Загалом багато чого залежатиме від того, наскільки добре працює Exynos 2600 і чи зможе він виправдати очікування Samsung, особливо щодо S26 Ultra.

Задумано, що Samsung SF2 з його конструкцією GAAFET перевершуватиме TSMC N3P FinFET за ефективністю, але тут потрібно врахувати минулі проблеми Samsung з потужністю і продуктивністю. Розробка одного і того ж чіпа для двох вузлів — 2 нм Samsung для складних пристроїв і, можливо, TSMC для інших — може знову викликати "Chipgate".

Якщо Samsung Foundry освоїть 2-нм вузол, він зможе повернути собі славу і забезпечити складні пристрої Samsung, не жертвуючи при цьому стійкою продуктивністю та енергоефективністю. Але ставки Qualcomm у цій "грі двох джерел поставок" досить високі, з урахуванням послужного списку TSMC.

Раніше Фокус писав, що завдяки чіпу Snapdragon 8 Elite Gen 2 смартфони з Android стануть набагато потужнішими. Компанія Qualcomm повинна представити новий чіпсет для флагманських смартфонів восени цього року.

У січні цього року стало відомо, що чипсет Samsung Galaxy S25 зазнав фіаско і не пройшов тест на продуктивність. Тоді підвів якраз кастомізований чип Snapdragon 8 Elite.