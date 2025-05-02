Європа програла Китаю: чипи виробництва КНР тепер встановлені всюди (інфографіка)

Європейський союз істотно залежить від Китаю в плані поставок основних мікрочипів, які використовуються в сучасній електроніці.

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Про це пише Politico з посиланням на звіт Європейської рахункової палати (ECA).

Згідно з документом, кожен третій низькотехнологічний чип поставляється з Китаю. З цього випливає, що ЄС далекий від своєї власної мети — до 2030 року посісти 20% у глобальному ланцюжку виробництва мікрочипів.

Баланс торгівлі напівпровідниками ЄС із Китаєм, Тайванем і всіма країнами, що не входять до ЄС, у євро за роками Фото: Politico

Як зазначають у виданні, в ЄС є кілька провідних компаній з виробництва низькотехнологічних чипів, зокрема німецька Infineon, голландська NXP і франко-італійська STMicroelectronics. Ці компанії забезпечують автомобільний сектор Європи.

Однак аудитори вказали на те, що попит у Європі зростає швидше, ніж виробники чипів у ЄС можуть його задовольнити. За їхнім прогнозом, розрив між Європою та іншими регіонами тільки зростатиме.

"Оскільки цей тип мікрочипів необхідний для технологій, пов'язаних із зеленим переходом, цей торговельний дефіцит, імовірно, збільшиться в майбутньому", — ідеться у звіті.

Вартість імпорту напівпровідників до ЄС у 2024 році в євро, 10 найбільших партнерів Фото: Politico

ЄС прагне скоротити залежність

Виконавчий комітет ЄС розслідує залежність блоку від Китаю в плані поставок низькотехнологічних чипів. Так, торік постачальників мікрочипів та їхніх клієнтів опитали щодо технологій старого покоління, які використовуються в автомобілях, побутовій техніці та медичних пристроях, у зв'язку з побоюваннями, що субсидовані Китаєм компанії підривають їхню діяльність. Аналогічне опитування відбулося у США.

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Член Рахункової палати Аннемі Тертельбум наголосила, що через геополітичну напруженість між США та Європою скорочення залежності від іноземних чипів стало ще актуальнішим, ніж роки тому.

"Ми вже знаємо про ризики, пов'язані з імпортом із країн, [з якими] у нас невизначені відносини. Але, можливо, ми навіть не можемо покладатися на наших традиційних союзників у питаннях поставок чипів", — сказала Тертельбум.

Нагадаємо, вчені з Китаю створили літографічну установку, що використовує випромінювання в екстремальному ультрафіолетовому діапазоні, щоб друкувати передові мікрочіпи на рівні західних конкурентів.

Також повідомлялося, що експортні обмеження Пекіна можуть торкнутися 78% зброї США. Дослідники виявили 80 000 деталей зброї, виготовлених із використанням сурми, галію, германію, вольфраму або телуру, основним постачальником яких є Китай.