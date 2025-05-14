Китай не потрібен: у США показали БПЛА на новій потужній літій-сірчаній батареї (відео)

У США відбулися успішні льотні випробування безпілотника від американської компанії Titan Dynamics, що працює на літій-сірчаній батареї від Lyten, в якій не використовуються китайські матеріали.

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У своєму прес-релізі Lyten оголосила, що завдяки її новій ініціативі дрони Titan Dynamics зможуть літати майже втричі довше. Якщо з оригінальною батареєю від Upgrade Energy дрон міг перебувати в повітрі понад 3 години, то новий літій-сірчаний акумулятор обіцяє 8 годин польоту.

Випробування БПЛА на акумуляторі Lyten

Очікується, що літій-сірчані акумулятори допоможуть Міноборони США виконати одразу два завдання: забезпечити армію більш легкими БПЛА великої дальності та знизити залежність від іноземних поставок критично важливих мінералів, компонентів і акумуляторів.

"Оборонні ініціативи дедалі більше покладаються на безпілотні, автономні системи, проте майже всі ці системи живляться від сировини та батарей, отриманих від геополітичних конкурентів", — зазначив співзасновник і генеральний директор Lyten Ден Кук.

Як пояснюють у компанії, нові літій-сірчані батареї не містять нікелю, марганцю, кобальту та графіту, ключовим постачальником яких сьогодні є Китай. При цьому вони мають вищу щільність енергії, тому дають змогу дронам здійснювати триваліші польоти та виконувати більше функцій.

Наразі Lyten приймає замовлення на свою новітню літій-сірчану батарею для дронів. Раніше компанія також оголосила про контракт з Defense Innovation Unit на демонстрацію нових батарей Lyten на Міжнародній космічній станції, запуск якої заплановано на кінець цього року.

"Ми розробили платформу літій-сірчаних акумуляторів, щоб забезпечити цю легку продуктивність, уникаючи водночас матеріалів, які піддаються геополітичним і ланцюговим обмеженням, що зростають", — наголосила головна директорка з технологій акумуляторів Lyten Селіна Миколайчак.

Нагадаємо, раніше Forbes писав, що Міноборони США готується до війни в Тихому океані і хоче посилити армію тисячами безпілотників, але виявилося, що американські виробники сильно залежать від компонентів з Китаю.

Крім того, згідно зі звітом Європейської рахункової палати, ЄС істотно залежить від Китаю в плані поставок основних мікрочипів, які використовуються в сучасній електроніці. Кожен третій низькотехнологічний чип поставляється з КНР.