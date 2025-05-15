Замість оператора — ШІ: Чехія передала ЗСУ ударні дрони сімейства MTS, стійкі до РЕБ, — ЗМІ

Чеські дрони сімейства MTS пройшли польові випробування безпосередньо в бойових умовах в Україні й продемонстрували низку переваг: вони обладнані системою наведення та навігації на базі штучного інтелекту й "не мають аналогів у світі". Людей-операторів повністю замінили спеціально розробленим та навченим ШІ.

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Про випробування новітніх чеських БпЛА в Україні розповіло видання Е15.

"Унікальна зброя, ядром якої є штучний інтелект, вже кілька місяців добре зарекомендувала себе перед українською армією", — зазначають у виданні.

Ударні дрони MTS — продукт чеської технологічної компанії LPP Holding, якій вдалося випередити колег по виробництву завдяки інноваційним програмним рішенням. Зараз компанія запустила їх у масове виробництво через успішні випробування в Україні.

"За три чверті року ми успішно випробували весь пристрій, а потім впровадили його в структуру української армії", — розповіли у компанії.

Співвласник компанії Радім Петраш також інформував кореспондентів, що їхні БпЛА "не мають аналогів" у світі. Попри те, що інші виробники теж створюють дрони з навігацією на базі ШІ, однак вони ще не застосовувалися у реальному розгортанні, як підкреслив Петраш.

Дрони на базі ШІ: головні переваги нових чеських БпЛА

Медіа "Мілітарний" 14 травня розповіло, що наразі компанія пропонує три моделі безпілотників сімейства MTS:

MTS05 — компактний тактичний дрон, що здійснює операції на відстані до кількох десятків кілометрів;

MTS25 — більший за MTS05 БпЛА, здатний летіти на довші відстані, на сотні кілометрів. Обладнаний двигуном внутрішнього згоряння;

MTS40 — найпотужніший представник сімейства БпЛА MTS, здатний нести на собі бойову частину до 12 кілограмів.

Головна перевага нових чеських дронів — стійкість до ворожого глушіння, що є одним з ключових показників надійності роботи БпЛА на полі бойових дій. Росіяни у цій сфері випереджають інші держави, не лише Україну, зазначили у компанії.

"Вони пролітають повністю зашумленим середовищем, і жодні електромагнітні засоби їм не загрожують. Наші дрони виконують ударні місії в Україні", — розповів Петраш.

Також очевидною перевагою дронів на базі ШІ є те, що їх застосування створює додатковий захист для військових.

Нагадаємо, 14 травня у сюжеті ТСН розповіли, що в Україні створили нову систему для знищення ворожих дронів.

Також у США 14 травня представили БпЛА на новій потужній літій-сірчаній батареї.