ВСУ сбили новый российский дрон с V2U, оснащенный ИИ: чем он опасен (видео)

Украинские военнослужащие из 5-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) уничтожили российский дрон-камакадзе V2U с искусственным интеллектом (ИИ).

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Видео уничтожение дрона V2U опубликовал украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что новый вражеский БПЛА способен автономно выбирать цели, а также работать под действием средств РЭБ.

Судя по обнародованным кадрам, украинские военные поразили российский беспилотник V2U с помощью FPV-перехватчика.

Дрон V2U: что о нем известно

По данным ГУР, российский V2U отличается способностью к автономному поиску и выбору целей с помощью ИИ. Вычислительная система дрона базируется на китайском мини-компьютере Leetop A203 с высокоскоростной сборкой на основе NVIDIA Jetson Orin.

В украинской разведке отметили, что V2U оснащен GPS-модулем, а также использует технологию "компьютерное зрение" — сравнивает изображение с камеры с предварительно загруженными фото местности.

Управляется БПЛА в формате FPV через LTE-связь. На нем установлен модем-роутер Microdrive Tandem-4GS-OEM-11, работающий с SIM-картой украинского мобильного оператора. В ГУР подчеркнули, что противник уже активно использует этот беспилотник на Сумском направлении.

Напомним, ранее военные 38 зенитно-ракетного полка ВСУ с помощью дрона-перехватчика Sting от команды "Дикие шершни" уничтожили российский дрон "Шахед".

Также сообщалось, что Минобороны Украины допустило к эксплуатации в ВСУ беспилотные авиационные комплексы "Батон Оптик", способные выполнять задачи в сложных погодных условиях.