"Замечен на всех фронтах": ВС РФ начали использовать новую версию дрона V2U с ИИ, — "Флеш" (фото)

Российский ударный беспилотник с искусственным интеллектом V2U получил новую версию — дрон-разведчик с ИИ. Новую версию БпЛА военные уже заметили на всех фронтах: он имеет некоторые отличия в оснащении и после выполнения разведывательной миссии приземляется на парашюте. При этом "ничего российского" внутри дрона военные не обнаружили.

Версия дрона-разведчика отличается от ударной разработки V2U отсутствием хвостовых стабилизаторов в центре. Об этом рассказал украинский специалист в сфере радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале ночью 15 августа.

"Ударный БпЛА с искусственным интеллектом V2U получил новую версию: БпЛА разведчик с искусственным интеллектом. На этой неделе этот тип БпЛА замечен на всех фронтах", — сообщил эксперт.

Фото Сергея "Флеша"| V2U разведчик в воздухе

Один из кадров, которые обнародовал Бескрестнов, демонстрирует, как дрон приземляется на парашюте после выполнения миссии.

Фото Сергея "Флеша"| V2U разведчик приземляется на парашюте

Сергей "Флеш" также рассказал, что при изучении трофеев военные заметили, что в программе V2U были разные названия этой линейки российских дронов.

"Ударный есть. Разведчик уже тоже есть. Остался дрон курьер для логистики", — добавил он.

Военным и специалистам пока не удалось выяснить разработчика и производителя новой версии дрона. Однако "Флеш" отметил, что внутри беспилотника "нет ничего российского", намекнув, что комплектующие части имеют зарубежное происхождение.

Эксперт добавил, что считает линейку дронов V2U "наиболее инновационной и опасной".

Линейка БпЛА V2U: что известно

Впервые о новых российских беспилотниках V2U стало известно 9 июня. Главное управление разведки сообщило, что россияне начали использовать на Сумском направлении дрон типа V2U, который способен к автономному поиску и выбору целей с помощью технологий искусственного интеллекта.

10 июня активист и волонтер Сергей Стерненко распространил видео, на котором видно, как украинские военнослужащие из 5-й отдельной штурмовой бригады уничтожили новейший дрон V2U. Его удалось уничтожить с помощью FPV-перехватчика.

Также в июне ГУР рассказало, что в новых российских дронах V2U были найдены чипы Jetson Orin от американской компании Nvidia.