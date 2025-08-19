Теперь не только "Герберы": россияне начали запускать "Шахеды" с камерами, — "Флеш" (фото)

Российская армия начала устанавливать видеокамеры на ударные беспилотники типа "Шахед", которые запускают по территории Украины. Враг пытается получить видеоизображение вплоть до момента удара дрона.

Такие "Шахеды" с видеокамерами были обнаружены 18 августа среди беспилотников, которые сбили Силы обороны Украины в ходе российских атак. Об этом сообщил украинский специалист в сфере радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

"Сегодня среди сбитых "Шахедов" было обнаружено несколько "Шахедов" с видеокамерами", — сообщил специалист.

Если раньше такие видеокамеры украинские военные находили только на разведывательных российских беспилотниках — дронах типа "Гербера", то теперь россияне отслеживают в режиме видео удары по Украине и с помощью "Шахедов".

Также Сергей "Флеш" показал, как выглядит один из сбитых "Шахедов", на котором была обнаружена видеокамера.

Сергей "Флэш" с видеокамерой.

По мнению эксперта, российская армия оборудовала "Шахеды" видеокамерами, чтобы получать видеоизображение во время полета беспилотника вплоть до момента нанесения удара.

"Пока рано говорить, зачем противник их устанавливает и как именно использует, но можно сказать точно, что враг пытается получить видеоизображение во время полета "Шахеда" вплоть до момента удара", — отметил Сергей "Флеш".

Модификации российских "Шахедов": что известно о новых разработках РФ

Российская армия применяет против Украины обновленные "Шахеды": модернизированные версии ударных БпЛА в частности с недавних пор могут сбрасывать мины. Об этом Сергей "Флеш" сообщал 11 августа.

8 августа The Times сообщило, что российские "Шахеды" научились менять курс и распознавать цели. Это "Шахеды" получили благодаря новой системе наведения с элементами искусственного интеллекта.

Напомним, 15 августа Сергей "Флеш" сообщил, что ВС РФ начали использовать новую версию беспилотника V2U с искусственным интеллектом, которая теперь воплощена в версии дрона-разведчика с ИИ.

Также 15 августа Фокус выяснял, что для российских "Шахедов" может означать атака по порту Port Olya-4 на Каспии.