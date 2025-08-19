Теперь не только "Герберы": россияне начали запускать "Шахеды" с камерами, — "Флеш" (фото)
Российская армия начала устанавливать видеокамеры на ударные беспилотники типа "Шахед", которые запускают по территории Украины. Враг пытается получить видеоизображение вплоть до момента удара дрона.
Такие "Шахеды" с видеокамерами были обнаружены 18 августа среди беспилотников, которые сбили Силы обороны Украины в ходе российских атак. Об этом сообщил украинский специалист в сфере радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.
"Сегодня среди сбитых "Шахедов" было обнаружено несколько "Шахедов" с видеокамерами", — сообщил специалист.
Если раньше такие видеокамеры украинские военные находили только на разведывательных российских беспилотниках — дронах типа "Гербера", то теперь россияне отслеживают в режиме видео удары по Украине и с помощью "Шахедов".
Также Сергей "Флеш" показал, как выглядит один из сбитых "Шахедов", на котором была обнаружена видеокамера.
По мнению эксперта, российская армия оборудовала "Шахеды" видеокамерами, чтобы получать видеоизображение во время полета беспилотника вплоть до момента нанесения удара.
"Пока рано говорить, зачем противник их устанавливает и как именно использует, но можно сказать точно, что враг пытается получить видеоизображение во время полета "Шахеда" вплоть до момента удара", — отметил Сергей "Флеш".
Модификации российских "Шахедов": что известно о новых разработках РФ
Российская армия применяет против Украины обновленные "Шахеды": модернизированные версии ударных БпЛА в частности с недавних пор могут сбрасывать мины. Об этом Сергей "Флеш" сообщал 11 августа.
8 августа The Times сообщило, что российские "Шахеды" научились менять курс и распознавать цели. Это "Шахеды" получили благодаря новой системе наведения с элементами искусственного интеллекта.
Напомним, 15 августа Сергей "Флеш" сообщил, что ВС РФ начали использовать новую версию беспилотника V2U с искусственным интеллектом, которая теперь воплощена в версии дрона-разведчика с ИИ.
Также 15 августа Фокус выяснял, что для российских "Шахедов" может означать атака по порту Port Olya-4 на Каспии.