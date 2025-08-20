Российские БПЛА на оптоволокне смогут залетать на большее расстояние: что известно (фото)
В Российской Федерации разрабатывают катушки, которые могут позволить беспилотникам на оптоволоконной связи залетать на 50 километров.
О подготовке россиянами новых катушек оптоволокна предупредил украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале. По его словам, пока неизвестно, какие именно дроны их получат.
Кроме того, эксперт опубликовал фото бобин, на которых оптоволокно поставляется из Китая. Он отметил, что в дальнейшем эти кабели перемотываются на нужную длину.
Дроны на оптоволокне: что о них известно
Как объясняет командир батальона беспилотных систем 12-й бригады НГУ "Азов" с позывным "Яс", оптоволоконная связь позволяет проводить операции в режиме полного радиомолчания и сохранить управление даже в условиях сложного рельефа.
По словам военного, оптоволоконные FPV-дроны демонстрируют лучшую выживаемость в условиях работы вражеской РЭБ, чем БПЛА на радиоуправлении. Однако эффективность беспилотников также зависит от квалификации оператора.
"Использование оптоволоконных кабелей, как и в случае с любым дроном FPV, имеет свои особенности эксплуатации, и если пилот недостаточно квалифицирован, это приведет к значительным потерям такого оборудования и систем", — подчеркнул "Яс".
Напомним, китайско-российская компания PGI Technology разработала и презентовала новый тип оптоволоконного кабеля, усиленного кевларовой оплеткой.
Фокус также сообщал, что в Украине испытали модифицированный двухмоторный дрон-камикадзе самолетного типа Darts на оптоволокне с дальностью полета 50 километров.