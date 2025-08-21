Знищить "Мавіки" без оператора: як працює новий дрон-винищувач "Фотон" (відео)

Українська компанія «Дефендер Дінамікс» розробила лінійку дронів “Фотон”, призначених для знищення ворожих безпілотників в автоматичному режимі.

Related video

Основні цілі БПЛА "Фотон" — російські FPV-дрони типу Mavic, Matrice та Autel. Дрони стріляють 12 калібром з титанових стволів. Військові можуть використовувати дріб, картеч або інший набій залежно від потреб, розповів директор "Дефендер Дінамікс" Євген Кіленко порталу"Мілітарний".

Випробування БПЛА "Фотон"

Нові безпілотники використовують алюмінієві рами українського виробництва від 7 до 11,2 дюйма. На 7-дюймові дрони ставиться від одного до двох стволів. Максимальне розміщення — шість стволів.

"Шість стволів — це шість пострілів. Вага одного ствола у зарядженому стані складає 500 грамів. Тобто скільки може дрон підняти – можна зробити підвіс. Дрон може стріляти одночасно з усіх стволів або по черзі", — пояснив Кіленко.

Дрон "Фотон" Фото: Мілітарний

Оператор БПЛА "Фотон" може вести вогонь вручну, але розробники робили ставку саме на автономну роботу. Заявлена зона ураження становить від 0,5 до 5 метрів. Є можливість роботи з цифровими, аналоговими, термальними та сутінковими камерами.

Важливо

На фронті в Україні помітили новий невідомий БПЛА: як він виглядає (фото)

Апарати вже пройшли польотні випробування, а також тестування зі стрільби по 10-дюймових FPV-дронах. В майбутньому компанія планує поєднати обвіс та програмне забезпечення з БПЛА літакового типу, щоб полювати за розвідувальним дронами, такими як Zala, Орлан та SuperCam.

Нагадаємо, одеське конструкторське бюро "Технарі" розробило багаторазовий реактивний дрон-перехоплювач "Мангуст", призначений для знищення "Шахедів". За задумом розробників, БПЛА стрілятиме дробовим зарядом у двигун або гвинт ворожих дронів.

Фокус також повідомляв, що в Україні розробили дрон "Багнет", призначений для перехоплення безпілотників типу "Шахед" та "Гербера". Безпілотник отримав бойову частину вагою 1 кг з ударним ядром, яке дозволяє знищувати дрони в повітрі та мінімізувати ризик падіння уламків.