Знищить "Мавіки" без оператора: як працює новий дрон-винищувач "Фотон" (відео)
Українська компанія «Дефендер Дінамікс» розробила лінійку дронів “Фотон”, призначених для знищення ворожих безпілотників в автоматичному режимі.
Основні цілі БПЛА "Фотон" — російські FPV-дрони типу Mavic, Matrice та Autel. Дрони стріляють 12 калібром з титанових стволів. Військові можуть використовувати дріб, картеч або інший набій залежно від потреб, розповів директор "Дефендер Дінамікс" Євген Кіленко порталу"Мілітарний".
Нові безпілотники використовують алюмінієві рами українського виробництва від 7 до 11,2 дюйма. На 7-дюймові дрони ставиться від одного до двох стволів. Максимальне розміщення — шість стволів.
"Шість стволів — це шість пострілів. Вага одного ствола у зарядженому стані складає 500 грамів. Тобто скільки може дрон підняти – можна зробити підвіс. Дрон може стріляти одночасно з усіх стволів або по черзі", — пояснив Кіленко.
Оператор БПЛА "Фотон" може вести вогонь вручну, але розробники робили ставку саме на автономну роботу. Заявлена зона ураження становить від 0,5 до 5 метрів. Є можливість роботи з цифровими, аналоговими, термальними та сутінковими камерами.
Апарати вже пройшли польотні випробування, а також тестування зі стрільби по 10-дюймових FPV-дронах. В майбутньому компанія планує поєднати обвіс та програмне забезпечення з БПЛА літакового типу, щоб полювати за розвідувальним дронами, такими як Zala, Орлан та SuperCam.
Нагадаємо, одеське конструкторське бюро "Технарі" розробило багаторазовий реактивний дрон-перехоплювач "Мангуст", призначений для знищення "Шахедів". За задумом розробників, БПЛА стрілятиме дробовим зарядом у двигун або гвинт ворожих дронів.
Фокус також повідомляв, що в Україні розробили дрон "Багнет", призначений для перехоплення безпілотників типу "Шахед" та "Гербера". Безпілотник отримав бойову частину вагою 1 кг з ударним ядром, яке дозволяє знищувати дрони в повітрі та мінімізувати ризик падіння уламків.