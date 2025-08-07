Для знищення "Шахедів": що відомо про новий український перехоплювач "Багнет" (фото)

В Україні розробили дрон “Багнет”, призначений для перехоплення російських ударних безпілотників типу “Шахед” та “Гербера”.

Related video

Новий український БПЛА-перехоплювач на 85% складається з вітчизняних комплектуючих. У найближчі місяці виробництво буде повністю локалізовано, розповіли розробники порталу "Мілітарний".

Повідомляється, що дрон "Багнет" може збивати "Шахеди" на висоті до 5 км, його дальність польоту сягає 40 км. Останні зміни в конструкції враховують зростання швидкості "Шахедів" — до 220–250 км/год.

Дрон "Багнет" у 2025 році Фото: Мілітарний

Безпілотник отримав бойову частину вагою 1 кг з ударним ядром, яке дозволяє знищувати ворожі дрони в повітрі та мінімізувати ризик падіння уламків. Програмне забезпечення дозволяє БПЛА автоматично прокладати оптимальний маршрут до цілі. Також є функція автоматичного зльоту та повернення у разі невиявлення цілі.

За даними видання, "Багнет" вже використовується кількома підрозділами Сил оборони України та має підтверджені ураження ворожих дронів. Наразі інженери працюють над впровадженням фінального донаведення, яке дозволить зробити перехоплювач повністю автономним.

Важливо

Ворожі БПЛА стане складніше збивати: в РФ заявили про створення нової технології

"Основна мета — максимально спростити керування системою до формату "запустив і забув", що дозволить підвищити ефективність мобільних вогневих груп ППО", — зазначили у виданні.

Команда також розробляє систему "сплячих" бортів — віддалено керованих безпілотників, які можуть одночасно контролюватися з одного пункту. Це дозволить, оператору у Києві, Львові або будь-якому іншому місті керувати одразу трьома станціями, кожна з яких матиме до п’яти БПЛА.

Нагадаємо, українська компанія RC Direction представила на виставці IDEF 2025 у Стамбулі передовий дрон Interceptor 2.0, призначений для протидії розвідувальним та ударним безпілотникам.

Фокус також повідомляв, що одеське конструкторське бюро "Технарі" розробило власний багаторазовий реактивний дрон-перехоплювач під назвою "Мангуст".