Ворожі БПЛА стане складніше збивати: в РФ заявили про створення нової технології

В Російській Федерації працюють над створенням технології оптичних модулів лінії зв'язку для безпілотників, призначеної для зниження ризиків перехоплення та втрати керування.

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Очікується, що нові оптичні модулі лінії зв'язку для базових станцій та дронів розв'яжуть низку проблем традиційних радіоканалів БПЛА, повідомляє російський портал CNews.

За даними видання, ціллю росіян є створення приймальних та передавальних модулів для безпілотних систем (БС) та безпілотних авіаційних систем (БАС). Ці модулі потрібні для перетворення оптичного випромінювання в електричний сигнал та електричного сигналу в оптичне випромінювання.

За словами директора організації "Беспілотний Флот" Антона Бліка, оптичні модулі зв'язку здатні подолати такі проблеми дронів на радіозв'язку, як обмежений діапазон, вразливість до перешкод та перевантаження каналів поблизу інфраструктурних об'єктів.

Оптичний канал більш стійкий до глушіння та не вимагає частот, що ліцензуються. Окрім того, він може дозволити значно збільшити дальність БПЛА та покращити стабільність зв'язку між базовими станціями і безпілотниками.

"Це відкриває шлях до створення нормальних дрон-флотів в одній зоні без взаємних перешкод і знижує ризики втрати управління", — заявив Блік.

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Своєю чергою керівник напряму з реалізації стратегічних проектів АТ "ГЛОНАСС" Олександр Замятін зазначив, що оптичні модулі знизять ризики перехоплення БПЛА. За його оцінками, такі модулі будуть коштувати від 120 до 150 тисяч російських рублів.

Загалом на розробку та виготовлення модулів в РФ було виділено 19,86 млн рублів. Замовником виступає Рязанський державний радіотехнічний університет ім. В.Ф. Уткіна. Очікується, що роботи будуть завершені наприкінці 2025 року.

Нагадаємо, в Україні йде робота над поворотними турелями зі штучним інтелектом, призначеними для знищення російських реактивних безпілотників "Шахед".

Фокус також повідомляв, що українські дрони Sting, призначені для перехоплення російських "Шахедів", отримали тепловізійні камери Kurbas від вітчизняного стартапу Odd Systems.