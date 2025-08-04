Прорив у сфері РЕБ: Китай збирається глушити дрони США за допомогою "бурі"

Китайські вчені розробляють передову технологію радіоелектронної боротьби (РЕБ), здатну глушити системи противника, водночас не допускаючи ураження дружніх систем.

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Новаторські системи РЕБ зможуть створювати зону "електромагнітного спокою", подібну до ока бурі, в центрі простору інтенсивного перешкоджання сигналу, повідомляє газета South China Morning Post (SCMP).

За даними видання, система поки перебуває на ранній стадії розробки, однак її доцільність підтверджена комп'ютерним моделюванням. Вона спирається на скоординовані безпілотні повітряні платформи, що випромінюють точно налаштовані радіочастотні (РЧ) перешкоди.

Розробники очікують, що технологія дозволить китайським збройним силам виводити з ладу ворожі системи зв'язку та навігації, одночасно захищаючи власні війська та техніку союзників від супутніх збоїв.

Нова технологія РЕБ Китаю: як вона працює

Як пояснюють експерти порталу Interesting Engineering, принцип роботи нової китайської розробки можна порівняти зі штормом. Навіть при високій інтенсивності вітру, центр шторму залишається спокійним.

Повідомляється, що інновація працює на скоординованих дронах, які діють як точні джерела перешкод. Ці дрони випромінюють ретельно підібрані радіосигнали, які можна регулювати за низкою параметрів.

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Перший дрон діє як основний "глушильник", нейтралізуючи ворожі сигнали, в той час як другий випромінює зустрічний сигнал, який нейтралізує хвилю глушіння в місці, де діють дружні сили. Ці сигнали компенсують один одного в точці перетину, створюючи "око шторму".

У виданні наголосили, що це значний прорив у сфері РЕБ, який може забезпечити своєрідне вибіркове глушіння для військових. Однак варто враховувати, що подібні системи наразі є лише симуляцією і не перевірені в реальних випробуваннях. Окрім того, технологія значною мірою залежить від точної координації дронів та вдосконаленого керування сигналами в режимі реального часу, що технічно складно реалізувати в бойових умовах.

Нагадаємо, вчені з Китаю виготовили найбільший у світі кристал селеніду барію-галію, який може прокласти шлях до створення лазерної зброї, здатної збивати супутники з Землі.

Фокус також повідомляв, що в Китаї випробували гусеничний роботизований наземний транспортний засіб VU-T10, здатний збивати дрони.