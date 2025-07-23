Екіпаж не потрібен: в Китаї показали роботизований танк, здатний збивати БПЛА (фото)

В Китаї випробували гусеничний безпілотний наземний транспортний засіб VU-T10, оснащений 30-мм гарматою, спареним 7,62-мм кулеметом та блоками електричних димових гранатометів для самозахисту.

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Китайська корпорація North Industries (NORINCO) опублікувала кадри, на яких 11-тонний роботизований танк маневрує по пересіченій місцевості, уражаючи цілі за допомогою дистанційно керованої башти, повідомляє Defence Blog.

Китайські безпілотні танки Фото: Скріншот

Повідомляється, що метою створення VU-T10 було знизити ризики для особового складу та підвищити ефективність бойових дій на передовій. Платформа має електричний привод і може розвивати максимальну швидкість по дорозі 60 км/год.

Роботизований танк Фото: Скріншот

Наявність 30-мм гармати дозволяє знищувати легку броньовану техніку, уражати малопомітні цілі, пробивати неукріплені конструкції та навіть збивати дрони на малих висотах. На також платформу можна встановити протитанкову керовану ракету Red Arrow 12, розширивши таким чином дальність її ураження.

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NORINCO не розкрила жодного експортного клієнта для VU-T10, однак китайські державні ЗМІ повідомили, що компанія пропонувала свої безпілотні системи для міжнародного продажу на нещодавніх оборонних виставках на Близькому Сході та в Південно-Східній Азії.

"VU-T10 є важливим кроком у прагненні Пекіна інтегрувати робототехніку в майбутні поля бою", — зазначили у виданні.

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